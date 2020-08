Carlos Hipólito, premio "Luis Ciges" del Festival de Islantilla

El actor Carlos Hipólito recibirá el 29 de agosto el máximo galardón honorífico que concede el Festival Internacional de cine bajo la luna-Islantilla Cinefórum, el premio "Luis Ciges" 2020. Hipólito recibirá esta distinción en el transcurso del acto de clausura del Festival de Islantilla, durante el que se rendirá homenaje a su trabajo en la industria del cine, el teatro y la televisión. El intérprete madrileño actuará próximamente en Asturias, en el teatro Palacio Valdés de Avilés, los días 11 y 12 de septiembre con la obra "Rita".

Carlos Hipólito se subió por primera vez a un escenario en 1976, y desde entonces ha recibido multitud de premios teatrales. A principios de los años 90 comenzó a destacar en el cine tras sus trabajos en "Beltenebros" de Pilar Miró (1991) y "Mi hermano del alma" de Mariano Barroso (1993). Se convirtió en actor imprescindible en la filmografía de José Luis Garci en títulos como "You're the one" (Una historia de entonces) (2000), "Historia de un beso" (2002), "Tiovivo c. 1950" (2004), "Ninette" (2005) o "Sangre de mayo" (2008). Por su trabajo en "Historia de un beso" recibió la nominación al "Goya" al mejor actor de reparto.

Su paso por televisión tiene un hito en la mítica serie "Cuéntame cómo pasó", interpretando en off la voz narradora de su protagonista, Carlos Alcántara. También ha participado en "Vis a vis", "Vivir sin permiso", "Hermanos" y en "El Ministerio del Tiempo".