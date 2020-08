Dos filmes inéditos de Malick llegarán a los cines en septiembre

Un fotograma de "Knight of Cups".

Un fotograma de "Knight of Cups". AVALON

El público español podrá enfrentarse a dos películas de Terrence Malick, inéditas en nuestro país, en el mes de septiembre. Se trata de "Knight of Cups" y de "Song to Song", dos filmes que no habían tenido distribución en España en salas comerciales y que ahora, de la mano de Avalon, podrán verse en pantalla grande.

"Knight of Cups", protagonizada por Christian Bale, Cate Blanchett y Natalie Portman, se centra en un guionista de éxito que entra en una crisis personal, e inicia un viaje de autodescubrimiento que le llevará a reencontrarse con su familia, su exesposa y su amante. La película, estrenada en Estados Unidos en 2015, llegará a España el 18 de septiembre, en un estreno simultáneo en cines y vídeo bajo demanda.

"Song to Song", con Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara y, de nuevo, Natalie Portman, explora las relaciones imbricadas de dos triángulos amorosos en el marco de la industria musical texana. Estrenada originalmente en 2017, la película llegará a las pantallas españolas y al servicio de vídeo bajo demanda el 25 de septiembre.

La recuperación de estas dos películas resulta especialmente oportuna tras el estreno, este mismo año, de lo último de Malick: "Vida oculta", centrada en un campesino austriaco que se resiste a jurar fidelidad al nazismo. Avalon ya fue responsable de la feliz recuperación para los cines españoles, una vez concluido el estado de alarma, de "Under th Skin", la película de culto de Jonathan Glazer, con Scarlett Johansson encarnando a una seductora alienígena que deambula por Escocia.