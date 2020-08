La singular prueba PCR que ofrece un bar y que se ha hecho viral: "Es buenísimo"

Nada mejor que el humor para pasar estos duros momentos. Eso es lo que han pensado en un restaurante gallego, que ofrece una singular prueba PCR a sus clientes con la que seguramente no sacarán de dudas sobre si han contraído o no el coronavirus, pero sí seguro que una sonrisa. El cartel puesto por el establecimiento, que se ha hecho viral, ofrece un test PCR a sus clientes. Eso sí, nada tiene que ver con el covid, sino que es el acrónimo de pulpo, calamares y raxo; tres productos típicos gallegos.





Los gallegos os llevamos años de ventaja gestionando pandemias. pic.twitter.com/bD68MD2lwc — McQueen (@EstifMcQueen) August 19, 2020

El buen humor del establecimiento se ha hecho viral y han sido muchos los usuarios de redes sociales que han aplaudido la medida.