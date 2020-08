El Gobierno descarta, de momento, otro estado de alarma para frenar la pandemia

El ministro de Consumo, Alberto Garzón asegura que "la opción" del Gobierno es apostar por la coordinación con las comunidades autónomas para que hagan frente a la pandemia "dentro de sus competencias", en lugar de decretar de nuevo el estado de alarma, que, no obstante, no se descarta.

Ante la multiplicación de los casos por todo el país, Garzón subrayó ayer que "(El estado de alarma) no es nuestra opción. Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo". Fue lo que respondió el ministro en una entrevista radiofónica al ser preguntado por si el Gobierno se plantea decretar en los próximos días un nuevo estado de alarma ante el repunte de casos. No obstante, Garzón precisó que "desde el primer momento" el Ejecutivo sostuvo que no descartaba volver a declarar el estado de alarma si era necesario.

La semana que mañana comienza, con el final de las vacaciones de agosto, el regreso masivo al trabajo y los preparativos del curso escolar, se prevé determinante para la evolución de la pandemia en España, el décimo país del mundo con más infectados y el octavo con más fallecidos.

La situación, tal y como reconoció hace días Fernando Simón, coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias, está descontrolada en algunos puntos de la geografía española. Dos meses después del fin del estado de alarma, España suma más de un millar de brotes y 3.650 nuevos casos (datos hasta el viernes). Esta preocupante situación lleva a las comunidades autónomas a reiterar recomendaciones y a plantear medidas de hace semanas, entre ellas el cierre de los prostíbulos o la petición de permanecer en casa, como ha sido el caso de la Comunidad de Madrid, que está focalizando el mayor repunte de casos. El 21 de junio, España dejó atrás el estado de alarma arrastrada por el optimismo de los buenos datos de la pandemia, pero el Ministerio de Sanidad sumaba el viernes otros 8.148 casos, 3.650 detectados en las últimas 24 horas, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid.

El ministro Garzón valoró ayer que todas las regiones, "independientemente del color político", estén manteniendo "una decencia muy alta, un esfuerzo y una dedicación enormes para combatir un virus que no discrimina entre colores políticos". Todas menos Madrid, a la que acusa de estar utilizando la pandemia para "atacar y desgastar al Gobierno". Los dirigentes políticos de la comunidad madrileña están convencidos de que es el Gobierno central y su "dejación de funciones" la que "expande la pandemia", en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Madrid, la que fuera la región más azotada por el coronavirus en el pico de marzo y abril encara ahora el fin del verano con los contagios disparados -más de 29.000 positivos en un mes-, un incremento que ha obligado a replantear la vuelta al colegio y ha provocado que las autoridades sanitarias aconsejen quedarse en casa a los vecinos de las zonas más afectadas. También la Comunidad se ha visto obligada a acudir a los jueces para que determinen que las autoridades policiales puedan hacer un seguimiento de los positivos que se saltan el confinamiento obligatorio en su casa.

Mientras, en Cataluña, 16 personas han fallecido a causa de la Covid-19 en las últimas 24 horas, donde se han registrado 1.282 nuevos casos confirmados (1.174 por PCR), según los datos facilitados por la Generalitat, mientras que el índice de riesgo de rebote (EPG) ha subido de 158,43 a 163,08.

A pesar de estos datos negativos, si se mira la curva de EPG publicada por la Generalitat, en los últimos días tiene tendencia a la estabilización.

Otras de las comunidades más afectadas por el auge del coronavirus es el País Vasco, que registró en las últimas horas otros 593 casos positivos por covid-19, 131 menos que el máximo de 724 comunicados ayer.

Por su parte, Andalucía sumó ayer 647 nuevos positivos, la segunda cifra más alta en más de tres meses, aunque supone 60 menos que ayer y ha registrado otras dos muertes.

En Baleares los contagios prosiguen su escalada y se han prácticamente triplicado en dos semanas en Baleares hasta los 1.741; Cantabria, por su parte, ha registrado 131 nuevos positivos y mantiene 778 casos activos, 34 de ellos hospitalizados, de los que 3 están en la UCI.

Y en Canarias, el Ayuntamiento de Valleseco, en Gran Canaria, ha pedido a sus ciudadanos el confinamiento voluntario y que eviten las salidas de la localidad hasta que los datos de contagio de la COVID-19 bajen. Se trata del primer municipio -de 4.000 habitantes- del archipiélago que hace este tipo de recomendación.

Mientras, en Murcia, una mujer de 97 años ha fallecido. La Región ha contabilizado 144 infecciones nuevas.