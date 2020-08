Comprobar resultado de la Bonoloto de hoy jueves 27 de agosto de 2020

Es jueves lo que significa que hoy tienes una nueva cita con la suerte de la mano del sorteo de la Bonoloto. Todavía no está disponible el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves, 27 de agosto de 2020, pero en tan solo unos minutos podrás descubrir en esta misma noticia cuál ha sido el número afortunado. Recuerda que solo tienes que actualizar el enlace de esta información. Hoy, un acertante de primera categoría puede conseguir un premio de 1,4 millones euros. ¡Mucha suerte!

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que mañana tienes una nueva oportunidad de probar suerte con la Bonoloto y que puedes jugar al resto de sorteos diarios y semanales de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE (en este enlace puedes comprobar los sorteos de días anteriores).

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). Puedes escoger el que más te guste o dejar que tu lotero lo deje al azar.

¿Cuánto cuesta jugar a este sorteo?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros (50 céntimos). El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto:

Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro).

Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Existen varias categorías:

Primera Categoría : si se aciertan todos los números de la apuesta.

: si se aciertan todos los números de la apuesta. Segunda Categoría : acertando 5 números de la apuesta más la extracción del número complementario (que se extrae del sorteo, una vez realizado este).

: acertando 5 números de la apuesta más la extracción del número complementario (que se extrae del sorteo, una vez realizado este). Tercera Categoría : Acertando los 5 números de la apuesta.

: Acertando los 5 números de la apuesta. Cuarta Categoría : si se aciertan cuatro números de la apuesta.

: si se aciertan cuatro números de la apuesta. Quinta Categoría : si se aciertan tres números de la apuesta.

: si se aciertan tres números de la apuesta. Reintegro: Si el número destinado a este premio coincide con tu boleto.

¿Cómo puedo elegir mi combinación?

Para jugar a BonoLoto en loteriasyapuestas.es debes seleccionar los 6 números de cada apuesta de forma manual (seleccionando tú los seis números de cada apuesta) o aleatoria (el sistema selecciona los números de manera aleatoria).