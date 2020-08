El curso, aplazado doce días para pasar 16.500 test a toda la plantilla educativa

El Gobierno asturiano retrasa el inicio del curso escolar casi 2 semanas (ocho días lectivos) con un doble objetivo: realizar pruebas PCR al personal que trabaja en los colegios e institutos, unas 16.500 personas, y ganar tiempo frente al repunte de casos positivos, tras la situación epidemiológica en Asturias en las últimas semanas pese a ser una de las autonomías con menor incidencia del coronavirus. La nueva estrategia anunciada ayer por la consejera de Educación, Carmen Suárez, incluye también cambios en la hoja de ruta diseñada el 31 de julio que afectan de manera sustancial en la ratio de alumnos por aula.

Las clases empezarán de manera presencial para los cursos comprendidos entre 1.º de Infantil (3 años) y 2.º de la ESO (13-14 años), en grupos con un máximo de 20-21 alumnos, mientras que tendrán carácter semipresencial para 3.º y 4.º de Enseñanza Secundaria y los dos cursos de Bachillerato, en los que "cada grupo se dividirá en dos mitades, de unos 12-13 alumnos cada una, que rotarán para acudir al aula en días alternos". "Queremos priorizar la educación presencial en los más pequeños", indicó la consejera de Educación, Carmen Suárez, quien destacó el avance que esta decisión supone para reforzar la seguridad en la vuelta a las aulas. "En principio íbamos a aplicar esta medida hasta 4.º de Primaria, pero la vamos a llevar más allá, hasta 2.º de Secundaria".

Para poder tener esas ratios, Educación contratará 860 profesores, de los que el 65,5 por ciento corresponderá a la red pública y se sumarán a los 3.000 interinos ya anunciados semanas atrás. "Un esfuerzo sin precedentes", según destacaron la consejera de Educación y el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, que puso sobre la mesa las cifras que requerirán esas contrataciones: "El coste en profesores será de 30 millones de euros adicionales, que rebasan la cuota que aporta el Estado a Asturias por la covid-19. Es decir, van a requerir un esfuerzo adicional de los recursos ordinarios del Principado", precisó.

El aplazamiento en el comienzo del curso lectivo trastoca el calendario de inicio de las clases programado por la Consejería de Educación, que quedará ahora con las siguientes fechas: Infantil y Primaria se estrenarán el 22 de septiembre; los cursos de Secundaria (ESO) empezarán el 28 de septiembre, mientras que los alumnos de Bachillerato tendrán su reencuentro con las aulas el 29 de septiembre y los de Formación Profesional el día 30. Otras enseñanzas, como las escuelas de idiomas o la educación para adultos, volverán a la actividad el 5 de octubre. Carmen Suárez explicó que este retraso, que a efectos lectivos es de ocho días, persigue ofrecer "garantía de seguridad" con la realización de pruebas PCR a todo el personal docente y de administración y servicios, unos 14.000 trabajadores, aproximadamente, de cuya planificación se encargará la Consejería de Salud.

En la decisión de aplazar el inicio del curso también han pesado otros dos factores: ganar unos días que el Principado considera claves para tratar de frenar el repunte registrado en Asturias en las últimas semanas y tener margen para llevar a la práctica las decisiones consensuadas en el Consejo Interterritorial del pasado jueves.

El Gobierno regional ya dejó patente su preocupación por el incremento de casos positivos hace dos semanas, cuando endureció las restricciones, prohibiendo fumar en la calle si no se guardaba la distancia de seguridad y limitando los horarios de la hostelería, así como el número máximo, a 10, de los comensales de un mismo grupo. El Principado también recomendó evitar actividades que no fueran esenciales, así como limitar los grupos sociales a un máximo de 10 personas, ante la constancia de que las reuniones familiares o de amigos se habían convertido en una de los principales focos de contagio.

El Gobierno regional justificó la adopción de dichas medidas en la necesidad de reducir el número de contagios ante la proximidad del nuevo curso y la reanudación de la actividad ordinaria, tras el paréntesis veraniego. La situación epidemiológica de la última semana se ha traducido en un aumento de casos, de ahí que el Ejecutivo se decante ahora por aplazar la vuelta a las aulas, pese a que Asturias es una de las autonomías con menor incidencia del covid-19. El Vicepresidente quiso trasladar un mensaje de "seguridad a toda la comunidad educativa" y rechazó que el aplazamiento en la vuelta a las aulas suponga un problema. "Todas estas medidas son para el conjunto de la educación en Asturias. Es un retraso de poco más de una semana, y más que un problema quiero apelar al concepto de la seguridad, introduce certidumbres para cuando lleguen los alumnos y los profesores al aula".

Juan Cofiño también afirmó que en el Gobierno regional querían ser "claros y contundentes" ante los recelos de los padres a llevar a sus hijos a clase. "No ha lugar. El derecho a la educación no está en discusión, es un derecho de los niños y los poderes públicos estamos compelidos a hacerlo cumplir. No hay cuestión", zanjó.