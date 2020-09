El Angliru que salvó del fracaso a Perico Delgado

A. R.

Fue la subida más "deliciosa" que haya hecho Perico Delgado al Angliru, la ruta riosana más conocida por los ciclistas del mundo. Una subida a con sabor a parmesano, manzana y foie, y que salvó al veterano deportista -ahora comentariasta deportivo- del fracaso en la primera ronda del concurso televisivo de talentos culinarios Masterchef Celebrity en el que está participando.



Con un plato de arroz con los citados ingredientes, "inventado" para la ocasión por el ciclista de Segovia, Perico se la jugó en la prueba final de expulsión del concurso, y salió victorioso. La referencia al Angliru llegó cuando tuvo que nombrar su plato. "Le iba a poner de nombre 'Por poco me quedo en Masterchef' -se veía fuera por su poca experiencia en los fogones-, pero cuando he visto el plato montado me ha recordado al cartel de una montaña muy conocida en España, el Angliru, así que he cambiado por 'Arroz al Angliru con foie'", explicó al jurado.





Ya intuía él que no le había salido mal porque reconoció ante los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samatha Vallejo-Nájera, que "estuve a punto de no traéroslo€ de lo rico que está". "¡Así se venden las cosas!", le felicito el humorista y también concursante Florentino Fernández, alabando el desparpajo de Perico.Tras la prueba del plato llegaron las alabanzas de los expertos.paraY fue un momento para disfrutar después de una primera prueba en la que el ciclista no lo hizo nada bien y demostró que, como él había anunciado, sus habilidades culinarias no son muchas. "Yo cocinar€ nada. Habré ganado el Tour o la Vuelta, pero como siempre digo, Dios me ha dado piernas, pero no cabeza. Y la única neurona que tengo la estoy repartiendo como puedo", expresaba con humor.que ayer se emitió hasta altas horas de la madrugada -acabó casi a las dos de la mañana-. Lucía Bosé, Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Florentino Fernández, la Terremoto de Alcorcón, Raquel Sánchez Silva€ son algunos de los compañeros con los que Perido Delgado competirá por ser el mejor cocinero de la edición. A la prueba de expulsión llegaron seis concursantes: Nicolás Coronado -nieto de Lucía Bosé-, Lucía Dominguín, la Terremoto de Alcorcón, el actor Juan José Ballesta, la actriz Melani Olivares, Perico y David Fernández, el "Chiquilicuatre". Fue este último el que resultó expulsado en un momento que, como siempre, acabó con lágrimas.