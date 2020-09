El "Tordu" lavianés vuela alto en la tele

Rubén Álvarez González es un chaval de Laviana de 13 años que sueña con ser cantante. Cantante de tonada. No tiene como ídolos a Bad Bunny o Maluma. Su tema favorito es "Soi mineru llangreanu" y admira a José Antonio González "Cantu la Vara" y a Nando Agüeros. Y, por supuesto, a su abuelo Manuel González Buelga "El Tordu". Él fue quien animó a Rubén, cuando solo tenía seis años, a participar en concursos de canción asturiana. El chico tenía talento. Casi dos millones de españoles pudieron comprobarlo el pasado lunes frente a sus pantallas, en la actuación en el programa "Idol Kids".

El lavianés emocionó al público y al jurado -formado por Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean- con su interpretación del "Asturias Patria Querida". No solo por su voz, sino también por un desparpajo y una simpatía que derrocha a raudales. "¿Si tuve nervios?, taba cagáu, pero es normal. Estar en la tele y delante de un jurado así impresiona", relataba ayer en su casa de Laviana junto a su hermana Carla y sus padres Rebeca y Rubén.

Mandó al concurso un vídeo cantando una pieza de tonada, pero la organización le pidió que interpretara el "Asturias patria querida", porque era más conocida para el gran público. "Fui el único asturiano que pasó a la ronda final en Madrid. No era la canción que yo quería, pero estuve orgulloso de defender a Asturias. Y feliz de poder tener a mi familia allí apoyándome".

La base pregrabada de gaita tuvo que ralentizarse y estuvo a punto de jugar una mala pasada a Rubén, que tuvo un pequeño titubeo del que supo reponerse. "Nunca había cantado con una base por debajo. En los concursos estoy acostumbrado a que la gaita me siga a mí. En la actuación no pensaba en nada. Solo me decía: 'Rubén, escucha la gaita, hazlo bien y no la líes", explica con humor.

El lavianés obtuvo el respaldo unánime del jurado y un amplio apoyo del público. A buen seguro que seguirá cultivando su sueño de ser cantante. Su familia y Laviana ya tienen otro "Tordu" más.