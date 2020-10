La Academia de la Llingua reclama un acuerdo político de mínimos sobre la oficialidad

El presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, ha reclamado esta mañana a los partidos políticos un acuerdo "de mínimos" para definir el modelo de oficialidad del asturiano que mejor se adapte a la realidad de la región. Es más, ofreció a la institución para desempeñar un papel de mediador en favor del consenso.Riaño hizo estas manifestaciones durante el acto del Día de les Lletres, al que asistió elm presidente del Principado, Adrián Barbón, y representantes de todas las formaciones políticas a excepción de Vox.

"Dende l'Academia lo que vos encamentamos ye qu'ente vós, ente toos, busquéis con intelixencia y xenerosidá un alcuerdu de mínimos sobre'l modelu xurídicu d'oficialización del asturianu y de la fala del Navia-Eo", señaló Riaño. "Un modelu que nun tien por qué replicar necesariamente al d'otres comunidaes, sinón que tien que buscar el so propiu axuste a lo qu'Asturies necesita y hasta onde Asturies quiera llegar. Nesti camín, quiero dexalo claro, l'Academia, si lo xulgáis necesario, pue exercer el so papel moderador pa contribuyir al llogru de la definitiva solución xurídica pa cola llingua d'Asturies. Too ello na creyencia firme de que la llingua nun ye de naide n'esclusiva, nin de les izquierdes nin de les dereches. La llingua ye un patrimoniu cultural de tolos asturianos y asturianes que supieron caltenela a lo llargo de los sieglos hasta güei", añadió el presidente de la Academia.

El acto sirvió para entregar el Premiu Nacional de Lliteratura a Xuan Xosé Sánchez Vicente y para la entrada de Pablo Rodríguez Medina como miembro de la Academia.