Euromillones: Comprobar resultado de hoy viernes 2 de octubre de 2020

Ya es viernes lo que significa que hoy tienes una nueva oportunidad de ser millonario de la mano del sorteo de Euromillones. Todavía no está disponible el resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 2 de octubre de 2020, pero en unos minutos podrás comprobar en esta misma información cuál ha sido el número afortunado. Solo tienes que actualizar el enlace de esta noticia. Hoy, un acertante de primera categoría puede conseguir un premio de 29 millones. ¡Mucha suerte!

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que el próximo martes tienes una nueva oportunidad de probar fortuna con Euromillones y de jugar al resto de sorteos diarios y semanales de Loterías y Apuestas del Estado (mañana, sábado, se juega la Lotería Nacional y la Primitiva, entre otros) y de la ONCE (en este enlace puedes comprobar el resultado de sorteos de días anteriores).

El bote que se pone en juego para el sorteo de hoy viernes 2 de octubre de 2020 es de 74 millones de euros. ¡Que la suerte te sonría!

¿Qué es el Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de varios países del continente europeo: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en un salón de París. En cada país, se encarga de la gestión de este juego el organismo pertinente de lotería y apuestas.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros y medio en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Los premios, más allá del cuantioso bote generado, se cuantifican en función de la participación de cada país. No es fácil acertar el gran premio del bote, pero cuando se consigue el premio alcanza cifras astronómicas. Por ejemplo, en España, el 6 de octubre de 2017, un boleto sellado en un despacho de lotería y apuesta de Jinámar (Gran Canaria) , obtuvo un premio de 190 millones de euros.