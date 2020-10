Las mejores ofertas del Prime Day 2020 de Amazon

Hoy puede ser, una vez más, el día de más ventas en la historia de Amazon. Así lo ha sido en toda la historia de Prime Day. Y tienen pinta de que repetirá éxito gracias a espectaculares ofertas en múltiples categorías y productos.

Ver las mejores ofertas, actualizadas a diario

Aquí encontrará las ofertas más interesantes que han sido seleccionadas por nuestros expertos valiéndose del prestigio de las marcas, los porcentajes de descuento, el ahorro que puede conseguir hoy y las valoraciones de compradores que ya están disfrutando del producto y saben mejor que nadie cómo funciona.

Y aquí tiene las mejores:

Fire Tv Stick 4K por solo 39,99 €

Disfruta de una reproducción en streaming compatible con Ultra HD 4K de hasta 60 FPS. Conecta el dispositivo a un sistema de sonido compatible para sentir cómo cobran vida las escenas gracias al audio envolvente Dolby Atmos en títulos de Prime Video seleccionados.

Escucha en streaming millones de canciones y usa el nuevo mando por voz Alexa para pedir una canción, artista o playlist, o para controlar la reproducción en servicios como Amazon Music, Spotify o TuneIn. Disfruta de más de 50 millones de canciones, sin anuncios, con una suscripción a Amazon Music Unlimited. Pueden aplicarse cargos de suscripción.



Reloj con GPS Garming con un 27% de descuento



Increíble diseño militar y gran resistencia a la intemperie. Explora el mundo con mayor precisión gracias al GPS y los sensores integrados. Prueba todos los deportes gracias a las aplicaciones deportivas precargadas. Recibe notificaciones de tu teléfono directamente en la muñeca. Asigna, rastrea, sincroniza tus salidas y compártalas con Garmin Connect. La autonomía ya no es un problema, con hasta 14 días en modo reloj inteligente.



Termostato Wifi Inteligente Netatmo con más de 40 € de descuento



El Termostato Inteligente Netatmo permite ahorrar energía sin renunciar al confort. Con sólo cinco preguntas sobre tus costumbres diarias, diseña un programa de calefacción adaptado a tu ritmo de vida.

Calienta tu hogar a la temperatura justa y sólo cuando lo necesites. A este programa se agregan los modos Ausente y Antihielo, que ajustan la calefacción cuando estás ausente por más tiempo. Además podrás controlar la calefacción a distancia desde tu smartphone y controlar el historial y balance de ahorro energético.



Robot Aspirador Cecotec Conga 1090 (149€) – 60€ de descuento

Según el análisis de Compramejor.es, este modelo Conga 1090 de la marca española Cecotec es el mejor robot aspirador del mercado en la actualidad. Existe muy buena relación entre sus enormes funcionalidades y su módico precio, ahora con una rebaja de 60 euros.

Con 6 modos de limpieza, se puede programar e incluye dos depósitos de gran capacidad. Además, es compatible con Alexa y Google Home, para poder programarlo, activarlo o desactivarlo con la voz o desde el móvil sin estar en casa. Ahora puedes conseguirlo por 179 euros de descuento si eres usuario Prime de Amazon.



Audio-Technica Auriculares de Diadema con casi 40 euros de descuento

Calidad de sonido aclamada por más de 18.000 reviews que le dan un 4,7 sobre 5, lo que es una nota muy difícil de superar. Quizás no son los más bonitos pero son robustos, de plástico duro y con 3 cables intercambiables de buena calidad y grosor. Hay recambios de las espumas y de los cables. Y lo mejor sin duda su sonido, que sin llegar a ser plano del todo suenan realmente bonitos. Enfatizan el grave en el punto justo, sin emborronar nada, los medios y agudos.



Altavoz Echo Show 8 compatible con Alexa por 64,99 €



El Echo Show 8 se conecta a Alexa para ofrecerte un sonido estéreo intenso y te brinda imágenes sensacionales gracias a la pantalla HD de 8 pulgadas. Lee la letra de las canciones mientras escuchas música en Amazon Music. Configura alarmas y temporizadores, mira tus fotos favoritas, consulta la previsión del tiempo y el estado del tráfico antes de salir de casa, y entérate de las noticias de última hora.



Impresora fotográfica HP por 64,00 euros, a menos de la mitad de su precio



Su precio medio durante el mes de septiembre era de 167 euros, y los miembros Prime Day de Amazon la podemos encontrar estas 48 horas por solo 64,90€. Un 54% de descuento para un producto de antojo que hará las delicias de todos los aficionados a la fotografía, sobre todo con el móvil. Cabe en un bolsillo y tiene un aspecto retro atractivo. Porque ahora, a demás de enseñar las fotos a nuestras amigas podemos imprimirlas y llevarnos cada uno una copia, para convertor en inolvidable ese momento tan divertido que pasaos haciéndonos un selfie de grupo, por ejemplo.

Se pueden imprimir fotos desde el smartphone o la tableta, con un tamaño 5 x 7,6 centímetros. Pequeñas pero suficientes para disfrutar al instante. Es fácil de emparejar con el móvil via bluetooth 3.0. Es bastante rápida imprimiendo y tiene calidad suficiente, sobre todo si sabemos retocar bien la fotografía. Eso sí, no le pidamos calidad de estudio, porque no la puede dar.

La batería da para unas 25 fotos aunque no está pensada para hacerlas seguido, porque se calentará antes. Y se recarga mediante micro usb a usb en poco mas de una hora.



Portátil HP Pavilion para Gaming por 899 €, con un ahorro de 250 euros

Este modelo de HP se estrenó en Amazon a mediados del último mes de agosto y este Prime Day se convierte en un producto estrella gracias a una oferta de 250 euros más barata, lo que supone un 23% de descuento. Cifra importante cuando hablamos de productos de alta gama.

Pensado para el gaming, es capaz de enfrentarse a cualquier juego gracias a que cuenta con un potente procesador Intel y gráficos NVIDI. Además incorpora un sistema térmico mejorado que mantiene el equipo refrigerado para poder 'meterle caña' al juego durante más tiempo. Con pantalla mejorada de 40,9 centímetros y un sonido mejorado B&O.

Su gráfica es más que aceptable y su procesador extremadamente potente, lo que junto al almacenamiento SSD hace que el ordenador funcione rápida y fluidamente. Su único defecto es que el brillo de la pantalla no es demasiado alto en comparación con otros ordenadores. Pero será más que suficiente para la mayoría de los jugadores.



Pulsioxímetro de Dedo Profesional HYLOGY con el 61% de descuento

Es una oferta irrenunciable y una oportunidad que no deberíamos dejar pasar para tener en nuestro botiquín un aparatito tan simple como imprescindible, con la que está cayendo. Su trabajo es medir la saturación de oxígeno y también las pulsaciones, que son cuestiones importantes para nuestra salud, especialmente en esta época de coronavirus.



Lenovo ideapad 3, ordenador portátil de 15,6" con 70 euros de descuento

Lleva un procesador Intel Core de décima generación que complementa a las mil maravillas sus potentes opciones de memoria y almacenamiento. Como aportación original la cámara web incorpora un obturador físico. Cuando termines de chatear por vídeo, solo tienes que cerrar el obturador para poner tu cámara web a prueba de hackers.



Robot aspirador iRobot Roomba 971 (379€) – 120€ de descuento

Lo más llamativo del robot aspirador iRobot Roomba 971 es que gracias a su Machine Learning, aprende cómo te suele gustar limpiar y te hace sugerencias personalizadas para programar automáticamente esas limpiezas. También te sugiere horarios de limpieza para dar con el momento en el que tu casa requiera una limpieza más frecuente. Una gran opción, con 120 euros de descuento para el Prime Day 2020.



Realme X50 Pro con 219,10 € de descuento

Estamos ante uno de los mayores descuentos del Prime Day, con 219,10 € de descuento sobre su precio habitual, que es de 669,00 €. Uno de los buques insignia de la marca Realme, con cámaras de nivel muy alto, un procesador acorde a lo que se espera y una pantalla AMOLED con un refresco de 90 Hz. Otra de sus características destacadas es su velocidad de carga. A cambio es un terminal grande y pesado, pero creemos que merece la pena por lo que ofrece.



Samsung Galaxy S20 5G con 200 € de ahorro

Otro dispositivo que se encuentra en la 'Champions League' de los teléfonos móviles, con unas características que son muy destacables. A saber: pantalla Dynamic AMOLED con más de 500 puntos por pulgada, lo que implica una resolución buenísima, con una tase de refresco de 120 Hz, y el 5G, para que el móvil pueda aprovecharse al 100% en los próximos años. Por contra, su batería de 4.000 mAh puede quedarse algo justa en el día a día, pero cuenta con carga rápida.



Cafetera Súper Automática Philips con 200 euros de ahorro

Una cafetera cuasi profesional para los amantes del café recién molido y recién hecho. Con más de mil reviews que le otorgan un 4,2 sobre 5, lo que supone un buen aval de sus anteriores compradores. Permite disfrutar de 6 deliciosas especialidades de café solo pulsar un botón, y lo tendremos en su punto y con una capa de espuma de leche suave y sedosa gracias a la jarra de leche integrada.



Depiladora de luz Philips (299,99€) – 208€ de descuento

Con un impresionante descuento de más de 200 euros, esta depiladora de luz de la compañía Philips cuenta con tecnología IPL y ha sido desarrollada por dermatólogos para que su uso sea fácil y seguro. Esta depiladora llega a reducir más del 90% de vello corporal en solo tres tratamientos. Además, este producto incluye accesorios curvos adicionales para axilas, ingles y cuerpo. Puede usarse con o sin cable, y su sensor SmartSkin aplica la intensidad adecuada de luz para cada zona del cuerpo.



Kindle por solo 59,99 €

Este Kindel cuenta con luz frontal ajustable, para que puedas leer donde y cuando quieras. El Kindle está diseñado para la lectura y dispone de una pantalla táctil de alto contraste que se lee como el papel impreso, incluso bajo la luz del sol gracias a su sistema antirreflejante. Es cómodo de sujetar con una sola mano y posee una batería que te durará incluso semanas.



Mochila Samsonite Pro-DLX 5 con un 36% de descuento

Una mochila pensada para los viajes de negocios con un estilo casual en el que se puede llevar un portátil de 17,3 pulgadas. Cuenta con múltiples compartimentos acolchados y de alta calidad en los que podrás llevar un portátil y una tablet con un sistema que permite que los cables atraviesen diferentes compartimentos para poder cargar los dispositivos de forma sencilla.



Afeitadora eléctrica Braun Series 7 (199€) – 100€ de descuento

La marca alemana Braun rebaja 100 euros el precio de su afeitadora eléctrica Series 7 en esta fecha tan importante para Amazon. La Series 7 tiene una adaptación 360º para un buen afeitado en todas las zonas. Su tecnología AutoSense detecta y adapta la potencia a cada densidad de barba. Como plus, su batería se carga en solo cinco minutos y además es waterproof. Esta oferta incluye la afeitadora, el centro de limpieza SmartCare, y la recortadora de barba (con opción de barba de 3 días).



Amazon Basics Juego de maletas por 98,37 €

Si buscamos un kit de varias maletas que aúne versatilidad, buen precio y una buena calidad, es probable que estemos ante el producto que necesitamos. Son tres maletas de 54, 66.5 y 79 cm con lo que tendremos en casa tres buenas opciones en función de los días o los objetos que necesitemos llevar en la maleta. Hay más de 3.2000 reseñas en Amazon, con una valoración media de 4,4 que destacan sobre todo, lo comentado, su excelente relación calidad-precio.



Robot aspirador manejable con Alexa y conectable a wifi por sólo 111,90 €

Mini robot aspirador sencillo de manejar y con buena capacidad de almacenamiento de polvo y de pelos que en Prime Day tiene una oferta espectacular de 111,90 euros. Tiene la gran ventaja de que capacidad de giro completo de 360 grados le permite salir de muchos atascos en los que sucumben muchas veces los robot aspirador. Otra ventaja es su cuerpo ultra delgado de sólo 7 cm. de alto que le permite entrar por muchas zonas de la casa y colarse bajo sillones y sofás. Puede controlar la barredora con la voz de Alexa y se puede conectar a WIFI para controlar su M201 en cualquier momento.



Casa de muñecas de Barbie con un 48% de descuento

Estamos ante el mayor descuento del Prime Day en la categoría de juguetes, con 63,41 € de descuento sobre su precio habitual, que es de 69,99 €. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una preciosa casa de muñecas en la que hacer realidad la vida de la fantástica familia imaginaria que todos hemos tenido en la cabeza algún tiempo de nuestra infancia? Pues hoy podemos hacerlo realidad con esta casa por un precio espectacular de menos de 70 euros, con un descuento del 48% y una bajada de más de 63 euros.



Café tostado de Colombia Starbucks por 19,49 (-36%)



Avalado por más de 7.000 compradores que le otorgan una calificación de sobresaliente, estas Cápsulas de café de Starbucks para la marca Nespresso nos darán un sabor equilibrado e intenso con un regusto de frutos secos. Café 100% de Colombia criado en las laderas escarpadas de sus montañas a 2.000 metros de altura. Con una gama de tuestes original de STARBUCKS en la que cada grano tiene su equilibrio de temperatura y tiempo para alcanzar su punto máximo de aroma, acidez, cuerpo y sabor.



Un pack Xiaomi con Smartphone Mi 10T Pro 8GB+128GB y Scooter Mi Essential con 300 euros de ahorro

Quién habrá pensado alguna vez que podemos comprar un móvil de última generación y que con él nos regalen un Scooter, todo por menos de 600 euros. El smartphone es un Mi 10T Pro que incorpora la cámara líder mundial de 108 MP, una pantalla AdaptiveSync de 144 Hz y el chipset Snapdragon 865 5G. El patinete es un scooter eléctrico plegable, con 30 Km alcance y 25km/h de velocidad, que se vende por separado en 399,90 euros.



Robusta funda anti caídas para Ipad por sólo 12,90 euros, un 73% de descuento

Esta funda protectora para Ipad la encontramos este Prime Day a lo que probablemente sea menos de la mitad del precio más bajo en sus más de mil días de historia en Amazon. Es sólida, multicapa, resistente a caídas, golpes y choques. Y también protege a la pantalla contra rasguños y raspones. Además, las cubiertas de los puertos bloquean el paso del polvo y la suciedad, impidiendo que se acumulen, y el soporte adicional permite además una lectura y escritura más cómoda.

El 88% de las casi 2.500 personas que lo han valorado en Amazon le dan un 5 sobre 5 de nota. Y la única queja que despierta es que sólo está en color negro.



Cepillo eléctrico Oral-B Genius 8000N (89,99€) – 60% de descuento

La marca Oral-B ofrece este cepillo de dientes eléctrico Genius 8000N con un 60% de descuento para los usuarios Prime de Amazon. Tiene cabezal redondo con detección de posición para llegar a todas las zonas y control de presión para proteger las encías. Ofrece cinco modos de cepillado, entre los que se encuentran el modo Sensible y el Blanqueado. Su batería de iones de litio permite que la batería dure hasta dos semanas. Además, esta oferta incluye un mango de plata y un estuche de viaje Premium.



Kit de timbre y transformador HD Ring (179€) – 100€ de descuento

Este timbre HD de la marca Ring te permite ver, escuchar y hablar con tus visitas a través de cualquier dispositivo. Te envía notificaciones cuando se detecta movimiento o si presionan el timbre. Contiene el transformador necesario para conectarlo al cableado del timbre que ya tengas instalado. Además, esta oferta incluye un Ring Chrime para que puedas escuchar las notificaciones en cualquier habitación. Es compatible con Alexa, incluye batería y si te lo roban, la empresa te lo repone sin coste.



50 mascarillas desechables a mitad de precio, por solo 13,85 euros

Lo primero es saber que se trata de mascarillas higiénicas, no quirúrgicos, pero están fabricadas cumpliendo las especificaciones UNE-0064-1, y testadas por el laboratorio EUROFINS de España. Son de tamaño estándar y están pensadas para personas adultas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas.



Silla de paseo Maclaren Quest arc (179,99€) | 110€ de descuento

El asiento acolchado de esta silla de paseo Maclaren se reclina en 4 posiciones diferentes para mayor comodidad del recién nacido o del niño con un peso inferior a los 25 kilos. La oferta con la rebaja de 110 euros para usuarios Prime incluye una cubierta impermeable resistente al viento compatible con el capazo Maclaren, además de la capucha extensible waterproof.



Réplica en Miniatura de la SEGA Mega Drive a mitad de precio, por solo 34,90

Es el momento de poner a los niños a disfrutar con los padres, y no al revés, con una consola que ellos han estrenado y disfrutado y que hoy pueden. Incluye 42 juegos legendarios que son buenos y divertidos, la emulación es perfecta y el modelo de la consola y los mandos son inmejorables.



Zapatillas para mujer Camper con 71.50 euros de rebaja





La colección otoño/invierno 2020 de Camper explora la curiosidad humana y el descubrimiento de uno mismo, fusionando ideas innovadoras y visiones atrevidas con más de cuatro décadas de calidad, artesanía y experiencia. En este caso encontramos estas zapatillas para mujer con un descuento impresionante de 71,5 euros en una zapatilla de poco más de 100 euros.

Fabricados con una selección de materiales de la mejor calidad y el uso de la última tecnología en calzado y pensados para durar. Tal y como dice la propia marca, con la innovación como esencia y la sostenibilidad en mente.



Set de cubiertos de mesa Zwilling King, 42 piezas (45,99€) – 70% de descuento

Este set de Zwilling contiene 6 cucharas de mesa, 6 tenedores de mesa, 6 cuchillos de mesa, 6 cucharas de café, 6 tenedores de tartas, 6 cuchillos de fruta y 6 cucharillas de moka. Todas las piezas son de acero inoxidable pulido con bordes redondeados, y son compatibles con cualquier lavavajillas. Puedes obtener este kit con un 70% de descuento en estos momentos.



Cámara Réflex Digital NIKON D610 de 24.3 MP (667,99€) – 222€ de descuento

Con un impresionante descuento de 222 euros, esta cámara Nikon D610 es una de las más cotizadas por los amantes de la fotografía. El sensor de formato FX de 24,3 megapíxeles proporciona una gran nitidez a las fotos y los vídeos (en HD). Puede capturar la acción a una velocidad de 6 fotogramas por segundo, y cuenta con el nuevo modo de disparo silencioso.



Tensiómetro inteligente Withings (187,46€) – 60€ de descuento



Este tensiómetro digital inteligente con electrocardiograma y estetoscopio digital mide la presión sanguínea, sistólica y diastólica, además del ritmo cardíaco. Este producto de Withings cuenta con los estándares médicos europeos y resulta muy útil para ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Ofrece resultados de modo inmediato a través de su código de colores y en la app. Su batería recargable es muy potente, ya que aguanta 6 meses con una sola carga. Ahora está disponible en Amazon con una rebaja de 75 euros para usuarios Prime.



Auriculares On-Ear Jabra Move Style Edition (39,99€) – 55% de descuento

Estos auriculares de la marca Jabra son una buena opción para conseguir un sonido de buena calidad a un precio asumible para cualquier bolsillo. Y más con esta oferta del 55% de descuento.

Presentan buena calidad de audio, una batería de 14 horas de autonomía y son muy ligeros, haciendo que se puedan llevar cómodamente en el cuello cuando no están usándose. También tiene botones multifucionales y cable jack de 3.5mm para usar en los aviones.



Silla de coche Cybex grupo 2/3 Solution X-Fix (129,99€) – 70€ de descuento



Robot Fregasuelos iRobot Mopa Braava 390 T (149€) – 100€ de descuento





Este robot está diseñado para todo tipo de suelos, incluyendo laminado, de madera, cerámico o de piedra. Con él, puedes limpiar espacios grandes a fondo gracias a su sistema iadapt 2.0 de triple fregado. Además, incluye 4 paños de microfibra: 2 para fregar y 2 para pasar la mopa en seco. Ahora puedes obtener el friegasuelos Braava 390 T en Amazon con un descuento de 100 euros si eres usuario Prime.



Robot de cocina Kenwood kCook Multi Smart CCL450SI (499€) – 350€ de descuento

Mucho ojo a esta impresionante oferta del Robot de cocina Kenwood con 350 euros de descuento sobre el precio habitual. Este robot de cocina se controla desde el móvil y puede preparar un plato sin tocar un botón del robot. Puedes acceder desde tu smartphone o tablet a más de 600 recetas gratuitas.

Incorpora báscula inteligente. Calienta de 30º a 180º y permite hacer sofritos y freír. Incluye programas de hasta 8 horas. Además, el bol y todos los accesorios del robot se desmontan fácilmente y son aptos para el lavavajillas.



Parrilla y freidora de aire Ninja Foodi AG301EU (149,99€) – 100€ de descuento



Esta parrilla y freidora de la marca Ninja tiene cinco funciones de cocción: cocinar a la parrilla, freir, asar, hornear y deshidratar. Puede cocinar alimentos congelados y sus piezas son aptas para cualquier lavavajillas. Esta oferta incluye olla de 5,7 litros, cesta freidora de 3,8 litros, rejilla de parrilla y cepillo limpiador. Ahora disponible con rebaja de 110 euros sobre el precio original.



Olla de Cocción Lenta Digital Crock-Pot CSC012X (62,99€) – 53% de descuento





Esta olla de cocción lenta de la famosa marca Crock-Pot es muy fácil de usar. Solo tienes que poner los ingredientes, encender la olla y seleccionar el tiempo de cocción. Con ella podrás preparar recetas de carne, pescado, verduras, legumbres, postres, bizcochos, yogur, pan€ Ahora disponible con un 53% de descuento con ocasión del Prime Day.



Más de 68 € de descuento en PLAYMOBIL Country Granja de Ponis con Establo

Playmobil siempre ha sido un sinónimo de diversión entre los más pequeños y esta granja de ponis no es una execepción. Cuentam con animales, establos y otros accesorios perfectos para que disfruten.

Está recomendado para niños a partir de 5 años debido al tamaño de las piezas y sus bordes redondeados. Incluye instrucciones para que los padres puedan ayudar con el montaje. Un plus en estos tiempos es la facilidad de limpieza, simplemente con agua corriente se puede hacer.



Ahorra más de 30 € en el gimnasio sensorial de Fisher Price

No hay muchas cosas más prácticas que un gimnasio sensorial para que nuestro bebé desarrolle sus sentidos disfrutando del movimiento de las cosas que le rodean. En este caso concreto, además, su funcionamiento y su buen diseño están más que demostrados por la fiabilidad de la marca.



¿Tener Alexa en casa por menos de 20 euros? Altavoz Echo Dot 3rd con un 67% de descuento



SALOMON Speedcross 4 GTX Zapatillas De Trail Running Para Hombre con 5 € de descuento





Sorel Madson Chukka Waterproof Botas para Nieve, Mujer con un 56% de descuento







Starbucks House Blend de NESPRESSO Cápsulas de café de tostado medio, 8 x tubo de 10 con un 61% de descuento

Cortasetos con un 47% de descuento







Smartwach Samsung Galaxy con 70 € de descuento



Smartphone TCL 10 Pro con 89 € de descuento







Samsung Galaxy M21 con un 22% de descuento







Samsung Galaxy S10+ con un 23% de descuento



PLAYMOBIL City Life Tienda de Novias con un 34% de descuento







Fisher-Price Gimnasio Sensorial



Purificador de aire con un 20% de descuento



Tostadora automática con un 32% de descuento

Casa de muñecas Barbi con un 48% de descuento



Centro de Planchado Phillips con un 44% de descuento

Microondas Candy con más de 50 € de descuento

Cafetera Express Cecotec con un 40% de descuento



Pañales Dodot Sensitive con un 30% de descuento



Licuadora y Batidora Ninja con un 41% de descuento



Sistema de sonido envolvente Logitech con más de 94 € de descuento



Botas Koolaburra para mujer con un 37% de descuento



Monitor curvo de 27" Samsung con 54 € de descuento

Smartwatch Huawei GT Sport con un 20% de descuento