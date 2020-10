Recetas de resistencia

“Será complicado, con la esperanza de que no dure mucho esta situación” Ricardo Sotres - El Retiro

“Positividad a tope”, clamaban los hermanos televisivos Sergio y Javier Torres, quienes tienen su negocio cerrado ahora mismo en Barcelona por las restricciones impuestas por la Generalitat. Pero, “aunque es una situación triste y dura”, convienen en que, “si el cierre es una buena decisión para ayudar a recuperar la salud, que es algo más importante, haremos lo que sea necesario”, apostillaba Javier. La temporada de verano, además, “ha sido un respiro”, y, precisamente porque “hay mucha gente detrás de este trabajo, tenemos que seguir luchando y trabajando para cuando todo vuelva a la normalidad, para tener el trabajo hecho”, aseveraba Sergio.

Óscar Calleja, del restaurante Annua de San Vicente de la Barquera, también apuesta por ser optimistas. “Con un poco de suerte, saldremos adelante”, indica, con la temporada cercenada y obligado a reinventarse en medio de la pandemia. “Hemos conseguido organizar en España todas las actividades que hacíamos tradicionalmente en el extranjero desde finales de octubre, como asesorías y showcookings; debemos ser optimistas”, asevera.

Y sobre todo, porque “lo primero es parar el mal, luego ya nos buscaremos la vida”, recalca José Antonio Campoviejo, del Corral del Indianu, quien ayer reconocía no haber acudido a las protestas de la hostelería “porque me parece egoísta desde mi punto de vista; hemos tenido una de las mejores campañas de la vida”. Jaime Uz, del Arbidel de Ribadesella, anima también a “trabajar de otra manera, pero siendo fiel a uno mismo; la gente ya nos conoce y no podemos hacer malabarismo”, explica. Así que la receta pasa necesariamente por “intentar sobrevivir a estos tiempos, quienes lo están haciendo bien lo lograrán aunque sea perdiendo”, pronostica.

En el caso de Esther Manzano, de La Salgar, la cosa “pinta fea”, porque “somos muchas familias pendientes de esto, tenemos varios frentes abiertos y estamos pendientes de las nuevas restricciones”, reconoce, con la esperanza de que “todo pueda ir mejorando”. Algo que, como señala Ricardo Sotres, chef de El Retiro de Pancar, en Llanes, “esperemos que suceda pronto”. “Venimos de meses de verano de trabajar muy bien y ahora empieza la incertidumbre; indudablemente, a partir de ahora será complicado, pero esperamos que no dure mucho, hay que transmitir optimismo”.

Isaac Loya, del Real Balneario de Salinas, recalca que la situación “a partir de ahora es dura, se anuló todo lo que teníamos. Lo peor es mandar a parte de la plantilla al ERTE”, pero “vamos a seguir trabajando, mirando cosas nuevas y organizando”, consciente de que “los números a partir de ahora salen rojos; de lo que se trata es de perder lo menos posible”, confiesa, pero confía en que “entre todos podamos salir adelante”, especialmente “a partir de abril, que es el horizonte que nos marcamos”. En resumen, esperar confiando en que todo volverá a salir bien.

