Buscar pareja para afrontar la incertidumbre

La pandemia del Covid-19 es la responsable en gran medida del auge que están teniendo estos servicios de citas, que ya durante la primera ola incrementaron su número de usuarios de una forma considerable. “Teníamos familiaridad con las aplicaciones para ligar, pero las personas que eran reticentes a ellas acabaron sucumbiendo a las mismas por pura necesidad social de contacto”, afirma la sexóloga viguesa Emma Placer.

También está modificando los objetivos de muchos de los usuarios de estos servicios: en la era covid, las parejas serias parecen ganar terreno a los rollitos de una noche, y se aprecia una cierta urgencia en abandonar la soltería, lo que hace que se rebajen las exigencias. Una encuesta informal realizada entre 2.000 usuarios estadounidenses de Hinge (del mismo grupo que Tinder) muestra que el 59% de quienes conciertan citas consideran una gama más amplia de personas como parejas potenciales y el 55% apresura las nuevas relaciones más que antes de la pandemia. Hasta antes del coronavirus, el deseo de emparejarse se circunscribía a los meses más fríos del año y era un fenómeno estacional. Esto es así a ambos lados del Atlántico.

“Percibimos el invierno y la falta de sol como limitante para hacer planes y también lo relacionamos con la tristeza, y de igual forma podemos percibir que todos estos factores negativos lo son menos con una pareja”, explica.

Para Placer, los cambios que describe esta encuesta pueden ser extrapolables a las inquietudes de los solteros gallegos. “Al final lo que se describen son actitudes humanas, que aunque sean novedosas, como la rebaja en el nivel de exigencia, se suelen replicar independientemente de la cultura porque contamos más o menos con los mismos medios, redes sociales y aplicaciones, y tenemos más tiempo, por lo tanto el caldo de cultivo es propicio para que se den los mismos comportamientos en Galicia que en EE UU”, explica.

El sentimiento de incertidumbre ante la crisis sanitaria, que se acrecienta a medida que esta se prolonga, parece estar detrás del creciente deseo de los solteros por encontrar pareja. “Este es uno de los malestares psicológicos más importantes de nuestro día a día. En la actualidad es imperante y nos está afectando, dependiendo de los rasgos de personalidad de cada uno, de una manera u otra, pero a nadie nos deja indiferente”, dice.

Ante una situación tan incierta como esta, el apoyo social se presenta como un valioso aliado para aliviar el desasosiego. “Normalmente, percibimos que la persona más cercana que tenemos es la pareja, pero también se encuentra en la familia, amigos, compañeros, etcétera”, explica Placer, que añade que buscar el respaldo en personas próximas no es la única estrategia de abordaje que existe ante la incertidumbre. “Sean más o menos útiles, o más o menos aceptadas, existen muchas maneras de aliviar la ansiedad por incertidumbre como el negacionismo o el afrontamiento positivo”, explica.

En cuanto a la bajada de los estándares de quienes buscar pareja en las aplicaciones de cita, la sexóloga asegura que no es el mejor camino para conseguir una relación satisfactoria y duradera. “Es lo menos romántico del mundo. Empeñarse en tener pareja es tan reduccionista que no importa el tipo de persona que ocupe ese puesto. Nos olvidamos de lo que somos y de nuestras inquietudes para rellenar ese hueco y el malestar viene cuando descubrimos que la persona que hemos elegido no está percibiendo lo mismo que nosotros”, argumenta.

Cuando el confinamiento imposibilitó las citas presenciales, estos servicios se reinventaron, apostando por las funciones de videollamada y las conversaciones por chat, lo que ha supuso nuevas formas de ligar. “En abril ya detectamos que las formas de ligar cambiaron de forma radical por la obligación de quedarnos en casa. Hemos tenido demasiadas horas de ocio pasivo, que es el que no implica salir a la calle ni siquiera activarnos, por lo que la recompensa y el refuerzo tienen que ser muy estimulantes. Sin embargo, con este tipo de “meta estímulos pasivos” también se puede dar con mayor facilidad la pérdida de interés por esa pareja virtual y cambiar a otra. El ocio activo: ir al gimnasio, a una terraza o conocer gente en la calle tiene una tendencia más duradera”, comenta.

Ahora, y de momento, las citas presenciales vuelven a ser posibles aunque la mascarilla no es un artículo que ayude mucho en estos primeros encuentros. “La verdad es que es una faena porque la sonrisa, que es una de las armas más poderosas que conozco, se ve muy limitada con la mascarilla”, opina.

Y mientras los solteros buscan una relación seria en estos tiempos de pandemia, para muchas parejas están suponiendo una oportunidad para reflexionar y cambiar algunos comportamientos o actitudes. “Esto incluye a las parejas que están dándose una segunda oportunidad para reencontrarse en sus fantasías sexuales, mejorar su comunicación y replantearse sus intereses y anhelos. Hasta ahora las consultas postpandemia han sido muy productivas y en la mayoría de los casos se están resolviendo con éxito”, afirma Placer.