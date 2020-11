“Empecé en la radio en Gijón porque quería decir cosas y en Madrid había menos micrófonos”

–¿Qué tal está usted?

–Al recibo de la presente, bien. No me fío de lo que va a venir: la situación es muy volátil: recuérdense las dos semanas con cero positivos y cómo está la cosa hoy.

–¿Qué tal se lleva con usted?

–Al borde de los 50, bien. Cuando le dieron el “Goya” de honor, Antonio Banderas dijo que, ante el espejo, miraba hacia atrás y se veía viejo, pero miraba hacia delante y se veía joven. Si estás bien de salud, sin problemas económicos y con una situación aceptable es atinado pensar así. Tengo un buen grado de satisfacción y más en estos tiempos. Con la pandemia y la recesión nunca sabes, porque puede ocurrirte cualquier cosa estés tranquilo o nervioso.

–Hijo de profesores, Arturo y Puri, llegó a Gijón en 1988, cuando su madre encontró plaza.

–Los dos primeros meses fue duro. Tenía 17 años y no conocía a nadie. El deporte me dio vida en el Grupo Covadonga. Entonces jugaba al baloncesto, ahora hago natación y bici. Entré en COU en el Doña Jimena y me arreglé, dentro de lo que cabe, en Letras puras y cogiendo Griego. Experiencias de vida.

–¿Nota diferencia entre aquella Asturias y la de hoy?

–Ahora es una sociedad más abierta, con otra estructura económica, con el enorme cambio cultural de la bajada de peso de la minería. Siendo una provincia es más cosmopolita que otras.

–La radio es de vocacionales.

–Siempre me gustó. En casa se escuchaba a la hora de comer y en el coche. Me fijaba, comentaba cosas, hablaba a los locutores.

–¿Ya tenía voz de radio?

–No sé. La gente de la radio, aunque envejezca, mantiene su calidad de voz. Luis del Olmo tiene más de 80 años, Iñaki Gabilondo se acerca... Trato de hablar lo mejor posible.

–¿Cómo llegó a la radio?

–En septiembre de 1992, escuchando a Luis del Olmo en Onda Cero, hablaban de un curso de radio en Madrid. En una decisión un poco loca les dije a mis padres que me gustaría hacerlo y pude. Pasé 8 meses en aquel curso superior de radio por el que pasaron Del Olmo, José María García, Julia Otero, J. J. Santos, más los profesores. Éramos 25, entre ellos la escritora Reyes Monforte, viuda de Pepe Sancho, y Raquel Martos. Veinte eran de Madrid. Pedí prácticas en Gijón.

–¿Por qué?

–Por el verano de Gijón con mi novia –empezamos a salir cuando yo tenía 18 años y ella, 16– y porque quería micrófono, hablar con gente y decir cosas y en Madrid hay muchas personas para pocos micrófonos. Al año siguiente me contrataron y sigo en la empresa.

–¿Estudiaba otra cosa?

–Derecho. No sabía si quería ser abogado o juez, pero sí que tenía muchas salidas y que permite entender muchas cosas de la estructura, como Económicas. Mi hermana Silvia, tres años más pequeña, me decía que iba a ser un periodista frustrado.

–¿Acabó Derecho?

–Sí y este año terminé Políticas por la UNED. La hice a dos asignaturas por año. Me gusta estudiar para entender las cosas, poder explicarlas y formarme un criterio sobre esa coreografía de la agenda pública de partidos políticos, sindicatos, empresarios, las acciones del Gobierno, los debates parlamentarios o las jornadas electorales. Mereció la pena.

–Lleva once años sustituyendo en el magazín de la tarde a Julia Otero durante agosto.

–Lo llamo la vendimia. Entras a primera hora de la mañana y salir a última de la tarde. Es muy intenso, pero muy divertido. Tengo equipo en Madrid y Asturias. Es agosto por la tarde y lo hacemos trabajando con antelación. No hablo de política ni con políticos y a los temas culturales les damos un enfoque pop.

–Le gusta la vida de pueblo en Ruedes, con sus suegros, o en Tábara (Zamora), con sus padres.

–En casa tengo una gijonesa, mi mujer, Marta, profesora de Física y Química, y una ovetense, mi hija Patricia, de 10 años.

–¿En qué se nota ser hijo de profesores?

–En un punto de exigencia y un plus de respeto. Entiendes que tu profesor no es tu enemigo, sino una persona que también tiene vida fuera del aula. Tienes más ayuda, aunque yo me fiaba más de los libros.

–¿Repite eso con su hija?

–El punto de exigencia e intentar explicar cosas, sí. Cuando viajamos hay que ir al parque acuático y a la playa, pero también a ver catedrales y museos. La educación la veo en la familia como transmisión de valores, de esfuerzo, de estar centrado y también de humor. Me interesa la instrucción porque podemos recurrir al buscador de internet, pero está bien saber cosas, leer y estar con la mente abierta, los oídos expuestos y la mirada curiosa.

–¿Ve a su hija viviendo en Asturias de mayor?

–El concepto de migración prácticamente no existe. Formamos personas para trabajar aquí y en Helsinki que aprenden desde pequeños la lengua franca que es el inglés... si se queda a trabajar, aquí, maravilloso, pero probablemente acabe en Helsinki, tan válido como Peñamellera Baja.

–¿Qué pinta ve a la región?

–El 25% de población mayor de 65 años y hay unas altísimas transferencias de rentas del resto del país. O se pone las pilas para un desarrollo empresarial potente o tiene un futuro complicado.

–Futuro de la radio.

–Tiene el reto de la gente más joven, que internet sea su complemento y esté vinculada a las redes sociales. Ya no hace falta radio para escuchar radio y cualquiera está nivelada, sea de aquí o de Sudáfrica. El podcast, que es el qué, cuándo y dónde escucho radio. El consumo está dislocado, pero se confía en la cadena y en el comunicador de confianza, aunque ya no estamos en los tiempos de Luis del Olmo ni José María García. El último fue Carlos Herrera. Los deportes dan pico de audiencia a medianoche.

Arturo Téllez (Torrelavega, Cantabria, 1971) trabaja en Onda Cero Asturias con el hablar animoso de las grandes voces de la radio.

–¿Qué tal está usted?

–Al recibo de la presente, bien. No me fío de lo que va a venir: la situación es muy volátil: recuérdense las dos semanas con cero positivos y cómo está la cosa hoy.

–¿Qué tal se lleva con usted?

–Al borde de los 50, bien. Cuando le dieron el “Goya” de honor, Antonio Banderas dijo que, ante el espejo, miraba hacia atrás y se veía viejo, pero miraba hacia delante y se veía joven. Si estás bien de salud, sin problemas económicos y con una situación aceptable es atinado pensar así. Tengo un buen grado de satisfacción y más en estos tiempos. Con la pandemia y la recesión nunca sabes, porque puede ocurrirte cualquier cosa estés tranquilo o nervioso.

–Hijo de profesores, Arturo y Puri, llegó a Gijón en 1988, cuando su madre encontró plaza.

–Los dos primeros meses fue duro. Tenía 17 años y no conocía a nadie. El deporte me dio vida en el Grupo Covadonga. Entonces jugaba al baloncesto, ahora hago natación y bici. Entré en COU en el Doña Jimena y me arreglé, dentro de lo que cabe, en Letras puras y cogiendo Griego. Experiencias de vida.

–¿Nota diferencia entre aquella Asturias y la de hoy?

–Ahora es una sociedad más abierta, con otra estructura económica, con el enorme cambio cultural de la bajada de peso de la minería. Siendo una provincia es más cosmopolita que otras.

–La radio es de vocacionales.

–Siempre me gustó. En casa se escuchaba a la hora de comer y en el coche. Me fijaba, comentaba cosas, hablaba a los locutores.

–¿Ya tenía voz de radio?

–No sé. La gente de la radio, aunque envejezca, mantiene su calidad de voz. Luis del Olmo tiene más de 80 años, Iñaki Gabilondo se acerca... Trato de hablar lo mejor posible.

–¿Cómo llegó a la radio?

–En septiembre de 1992, escuchando a Luis del Olmo en Onda Cero, hablaban de un curso de radio en Madrid. En una decisión un poco loca les dije a mis padres que me gustaría hacerlo y pude. Pasé 8 meses en aquel curso superior de radio por el que pasaron Del Olmo, José María García, Julia Otero, J. J. Santos, más los profesores. Éramos 25, entre ellos la escritora Reyes Monforte, viuda de Pepe Sancho, y Raquel Martos. Veinte eran de Madrid. Pedí prácticas en Gijón.

–¿Por qué?

–Por el verano de Gijón con mi novia –empezamos a salir cuando yo tenía 18 años y ella, 16– y porque quería micrófono, hablar con gente y decir cosas y en Madrid hay muchas personas para pocos micrófonos. Al año siguiente me contrataron y sigo en la empresa.

–¿Estudiaba otra cosa?

–Derecho. No sabía si quería ser abogado o juez, pero sí que tenía muchas salidas y que permite entender muchas cosas de la estructura, como Económicas. Mi hermana Silvia, tres años más pequeña, me decía que iba a ser un periodista frustrado.

–¿Acabó Derecho?

–Sí y este año terminé Políticas por la UNED. La hice a dos asignaturas por año. Me gusta estudiar para entender las cosas, poder explicarlas y formarme un criterio sobre esa coreografía de la agenda pública de partidos políticos, sindicatos, empresarios, las acciones del Gobierno, los debates parlamentarios o las jornadas electorales. Mereció la pena.

–Lleva once años sustituyendo en el magazín de la tarde a Julia Otero durante agosto.

–Lo llamo la vendimia. Entras a primera hora de la mañana y salir a última de la tarde. Es muy intenso, pero muy divertido. Tengo equipo en Madrid y Asturias. Es agosto por la tarde y lo hacemos trabajando con antelación. No hablo de política ni con políticos y a los temas culturales les damos un enfoque pop.

–Le gusta la vida de pueblo en Ruedes, con sus suegros, o en Tábara (Zamora), con sus padres.

–En casa tengo una gijonesa, mi mujer, Marta, profesora de Física y Química, y una ovetense, mi hija Patricia, de 10 años.

–¿En qué se nota ser hijo de profesores?

–En un punto de exigencia y un plus de respeto. Entiendes que tu profesor no es tu enemigo, sino una persona que también tiene vida fuera del aula. Tienes más ayuda, aunque yo me fiaba más de los libros.

–¿Repite eso con su hija?

–El punto de exigencia e intentar explicar cosas, sí. Cuando viajamos hay que ir al parque acuático y a la playa, pero también a ver catedrales y museos. La educación la veo en la familia como transmisión de valores, de esfuerzo, de estar centrado y también de humor. Me interesa la instrucción porque podemos recurrir al buscador de internet, pero está bien saber cosas, leer y estar con la mente abierta, los oídos expuestos y la mirada curiosa.

–¿Ve a su hija viviendo en Asturias de mayor?

–El concepto de migración prácticamente no existe. Formamos personas para trabajar aquí y en Helsinki que aprenden desde pequeños la lengua franca que es el inglés... si se queda a trabajar, aquí, maravilloso, pero probablemente acabe en Helsinki, tan válido como Peñamellera Baja.

–¿Qué pinta ve a la región?

–El 25% de población mayor de 65 años y hay unas altísimas transferencias de rentas del resto del país. O se pone las pilas para un desarrollo empresarial potente o tiene un futuro complicado.

–Futuro de la radio.

–Tiene el reto de la gente más joven, que internet sea su complemento y esté vinculada a las redes sociales. Ya no hace falta radio para escuchar radio y cualquiera está nivelada, sea de aquí o de Sudáfrica. El podcast, que es el qué, cuándo y dónde escucho radio. El consumo está dislocado, pero se confía en la cadena y en el comunicador de confianza, aunque ya no estamos en los tiempos de Luis del Olmo ni José María García. El último fue Carlos Herrera. Los deportes dan pico de audiencia a medianoche.