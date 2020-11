Madre e hija, ingresadas juntas, creen que se contagiaron en otro hospital

Ellas creen que se infectaron de coronavirus Sars-CoV-2 durante alguna de las visitas o el acompañamientos a su padre y marido, José Manuel Pérez, un médico jubilado que falleció el lunes de cáncer de páncreas –además tenía otras patologías–, a los 84 años. Aunque la hija no descarta la posibilidad de haber contraído el virus en la cafetería del hospital de Santiago, relata que en el cuarto del señor llegaban a estar seis personas: tres enfermos y un familiar por cada uno, además del personal sanitario. La mascarilla era obligatoria. Ana María añade que en la planta, “en un lado del pasillo había pacientes con Covid y en el otro, enfermos en paliativos, ya desahuciados. Las enfermeras no querían a gente por el pasillo pero, mientras que aquí en Ourense te traen tu botella de agua, allí el acompañante se levanta y va a la fuente común para todos, con lo que estabas en contacto constantemente con otros”, dice esta paciente de 45 años.

El padre, que arrastraba varias enfermedades, empezó a sentirse peor el 9 de octubre. Hasta el día 13, cuando fue ingresado en Santiago tras la detección del cáncer ya muy avanzado en el páncreas, la esposa se encargó de atenderlo en casa, sin salir. Tras la hospitalización del octogenario, la mujer y las dos hijas se alojaron en habitaciones individuales en un hotel próximo al hospital compostelano. Se turnaban y si siquiera compartían medio de transporte a la hora del relevo. Tras la llegada y el diagnóstico del progenitor el pasado día 13, “nos dijeron que lo ingresarían en la quinta planta, donde después nos enteramos de que estaban metiendo a personas en paliativos por las que ya no había nada que hacer porque estaban desahuciadas. Entré con él por ese pasillo, fui la primera, y empecé a ver puertas precintadas para enfermos Covid. En las de enfrente había pacientes en paliativos, que no tenían Covid, y eso me extrañó, aunque el personal sanitario dedicado a los positivos llevaba equipos de protección”, relata la hija.

"Pero cuando llevaba cuatro días así, empecé a respirar mal. No volví a ir al hospital y no salí del hotel hasta que murió mi padre"

Su padre, que afrontaba los últimos días por un cáncer terminal, era negativo. En las habitaciones, tanto los pacientes como los acompañantes tenían que usar mascarillas y cuidar el lavado de manos. La ventilación, en cambio, era mala, dice la hija. Ana María empezó a tener febrícula el 19 de octubre, seis después de la hospitalización de su progenitor. “Como no tenía otro síntoma y yo soy propensa a sufrir gripe y anginas, que me dan fiebre alta, no le di importancia. Pero cuando llevaba cuatro días así, empecé a respirar mal. No volví a ir al hospital y no salí del hotel hasta que murió mi padre. Mi madre y mi hermana, con las que no compartí habitación en ningún momento, siguieron yendo a visitarlo, turnándose”, explica.

La hija acudió al entierro en Piñor y después ingresó en Ourense. Sufre neumonía y ha necesitado oxígeno, pero evoluciona “bien”, asegura. La madre está hospitalizada desde el viernes, por precaución, tras sufrir un desmayo y dar positivo. Después de la pérdida de su ser querido y sin tiempo para asimilarla, juntas se enfrentan al Covid en la misma habitación. “Somos tres de la familia contagiadas y cada una estábamos en un sitio, al menos así puedo tener a mi madre al lado”, finaliza Ana María.