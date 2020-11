La vida amorosa de Mayka - una de las grandes protagonistas de "La isla de las tentaciones" - ha sido, en los últimos meses, una auténtica montaña rusa. Si durante el reality rompió su relación de tres años con Pablo y comenzó un apasionado romance con Óscar, tres meses después del fin del concurso, nada queda de la historia de amor por la que apostó al abandonar República Dominicana. Y pese a que se rumoreó que podría tener algo más que una amistad con el presentador Carlos Lozano, la realidad es que el nuevo ocupante de su corazoncito es un viejo conocido para todos nosotros. Se trata de Tony Spina, ex de Oriana Marzoli y de Makoke y con quien Mayka lleva unas semanas viéndose.

Así lo confesó la propia Mayka durante el primer debate de "La isla de las tentaciones", asegurando que conoció a Spina en un bolo hace años, y que esa noche el italiano le propuso pasar la noche juntos, algo que la explosiva rubia rechazó en su momento. Después de su paso por el reality retomaron el contacto por redes sociales, una cosa llevó a la otra... y ahora amenazan con protagonizar uno de los noviazgos del otoño.

Y es que, a pesar de que Mayka confirmó ilusionada su incipiente relación con Tony Spina, hasta ahora no se habían dejado ver juntos ni habían publicado ninguna muestra de su amor en sus respectivas redes sociales. Decimos hasta ahora porque el ex de Makoke ha presumido de su nueva novia e Instagram.

En la imagen, compartida por Tony en sus historias de Instagram - y reposteada por la murciana poco después - se ve a la atractiva pareja, en actitud cómplice, disfrutando de la noche madrileña. Mientras Mayka mira a la cámara feliz, el italiano le besa la cabeza con ternura. De fondo, una "romántica" canción de reggeaton que dice "a ninguna puedo tocar sin pesar que estoy contigo. Te pido porfa no te vayas quédate conmigo: Perdí la cuenta de los días que no te he comido". Esto tiene pinta de ir muy en serio, y la explosiva pareja parece de lo más enamorada... ¡así que seguiremos informando!