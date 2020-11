"Quería que le invitáramos a los chupitos y como no lo hicimos intentó irse sin pagar". Las críticas van y vienen en Tripadvisor. Un hostelero de Gijón ha estallado contra un cliente tras su crítica en la popular red social. El empresario no solo la consideró injusta, sino que además no dudó en cargar duramente contra la opinión vertida en la red: "Dice que no volverá. Nosotros y nuestros clientes agradeceremos que así sea".

El comentario del cliente insatisfecho fue lo que inició el fuego: "Hace años éramos habituales del sitio. Era nuestra segunda y última visita tras la reforma. Lo cortés no quita lo valiente, hay que decir que la comida (andaricas, calamar y chopa) estaba toda muy buena. Pero el servicio fue pésimo, el que fuera lento aún es aguantable, pero más de media hora para pagar. Y finalmente el camarero y una de las cocineras (creo que la dueña), impresentables. No entiendo lo que les pasó, no salimos a bofetadas porque al final todos somos gente de bien. En resumen, se puede comer en Gijón igual de bien o mejor sin aguantar eso. No nos verán de nuevo", relató.

La respuesta de la propietario del establecimiento no se hizo esperar. "Ocurrieron hechos vitales que no ha contado", comienza el relato de la hostelera antes de soltar su munición: "Habla de un enfrentamiento con un camarero y una cocinera que tuvo que salir de la cocina por sus alaridos. El motivo que usted no explica, es sencillamente que no quería pagar los chupitos que libremente había pedido al camarero. Quería que le invitásemos por haber tardado en traer la cuenta (especifico que eran varios chupitos). Como el camarero le dijo que no, pretendía marchar sin pagar el total de la cuenta y para ello se levantó dando voces y alarmando a nuestra selecta clientela que estaba anonadada por el espectáculo que estaba dando", relató la hostelero.

Aún hubo más: "Gracias que la otra pareja que les acompañaba, abochornados por la situación, se hicieron cargo de la cuenta pues no había ninguna justificación para no hacer frente a lo que habían pedido y consumido. Creo que este pequeño detalle que olvidó mencionar, no sé si interesadamente, aclara perfectamente la historia", prosigue la empresaria, que remata: "Dice en su comunicado que no volverá mas. Nosotros y nuestra clientela le estaríamos eternamente agradecidos".

Las disputas entre clientes y hostelero son habituales en Tripadvisor. Son muchos los empresarios que se quejan de que, amparándose en el anonimato, vierten críticas falsas para perjudicarles. Por ello, piden un control más estricto a portales como Tripadvisor.