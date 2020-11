El Ministerio de Sanidad notificó ayer 55.019 casos de covid-19 el pasado fin de semana, un nuevo máximo de la epidemia muy por encima de los 52.188 sumados el lunes anterior, y eso que Cataluña no pudo aportar sus datos por problemas técnicos. En total ya se han diagnosticado de covid-19 a 1.240.697 personas en España. La tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa en los 521,07 casos por cada 100.000 habitantes.

Respecto a las muertes, el nuevo informe publicado por el departamento dirige Salvador Illa registra 379 fallecidos más que el viernes, y 777 en la última semana. En total ya son 36.257 las personas que han fallecido oficialmente por covid-19 en España.

Hay 19.170 pacientes ingresados, 2.650 en una UCI. En las últimas 24 horas se produjeron 2.002 ingresos y 1.203 altas. Además, en la última semana 5.019 personas han ingresado en un hospital y 377 en una UCI. La tasa de ocupación de camas se sitúa ya en el 15,51 por ciento y en las UCI en el 27,97 por ciento.

De los 4.334 nuevos casos con ficha epidemiológica de las últimas 24 horas, y a falta de los datos de Cataluña, 342 se han localizado en Andalucía, 692 en Aragón, 194 en Asturias, 44 en Baleares, 115 en Canarias, 146 en Cantabria, 57 en Castilla-La Mancha, seis en Castilla y León, 27 en Ceuta, 19 en Comunidad Valenciana, 371 en Extremadura, 529 en Galicia, 317 en Madrid, 32 en Melilla, 28 en Murcia, 525 en Navarra, 790 en País Vasco y 100 en La Rioja.

Polémica con Simón

Fernando Simón, que ayer no ofreció su habitual rueda de prensa de los lunes, ha sido denunciado por el Consejo General de Enfermería por sus “comentarios sexistas y denigrantes”, realizados el jueves en una entrevista en YouTube. “Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”, dicen los entrevistadores, a lo que el aludido respondía riendo: “No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el comentario “no fue afortunado”. El ministro Illa dijo que “una persona que ha trabajado cerca de los colectivos sanitarios seguro que va a aclarar las cosas y va a manifestar su apoyo y admiración a todos ellos sin distinción, y en particular a la enfermería”.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que apoya el derecho de la gente a protestar y expresar lo que piensa frente a las restricciones que dictan los gobiernos para frenar la pandemia de covid-19, siempre y cuando esto se haga de forma pacífica y no provoque un aumento de los contagios.