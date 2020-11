1743 caracteres. lacus non suscipit egestas, turpis diam blandit velit, nec vehicula magna nisi vel odio. Ut et hendrerit nisl. Ut vitae augue nec elit gravida hendrerit at in mi. Ut volutpat egestas placerat. Aliquam aliquam lectus et turpis pulvinar in cursus nulla mollis. Ut tempus ante ut libero dignissim semper vitae et risus. Cras a odio ut eros rhoncus aliquet. Nunc tempus, augue vel cursus laoreet, augue elit rutrum tortor, semper pellentesque justo ligula nec lectus. Proin placerat luctus eros in ullamcorper.

La cultura sigue luchando contra la pandemia y así lo hará la artista ovetense Breza Cecchini Ríu, que llevará su obra a la feria de arte contemporáneo “Marte”, que se celebra este fin de semana en Castellón. En realidad, la artista no viajará, ya que las restricciones por la pandemia se lo impiden, pero sí que estarán una decena de sus últimas piezas. La obra de Cecchini Ríu se podrá ver en el stand de la galería gijonesa Espacio Líquido, una de las 14 que participan en la cita castellonense.

La artista estaba ayer ilusionada por la “valentía” de la galería gijonesa y de la feria por sacar adelante la iniciativa. “Me da pena no poder asistir porque estará gente a la que admiro”, explicaba ayer. Se da la circunstancia de que la artista había inaugurado la exposición “Canta. Oh musa” en el Instituto Bernaldo de Quirós el pasado 14 de marzo, “al día siguiente nos confinaron y no la pudo ver nadie”, lamentó.

La obra que presentará en “Marte” responde a sus iconos. Habrá niños, caballos, lobos... elementos siempre presentes en sus creaciones. “Son piezas de los últimos tiempos, algunas de ellas pintadas durante en confinamiento”, apunta la creadora asturiana.

La muestra tendrá lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón del 5 al 8 de noviembre.