Mayka y Tony Spina se han convertido en una de las "parejas" más buscadas y perseguidas desde que hace un par de semanas la concursante de "La isla de las tentaciones" confesó que era el italiano quien hacía palpitar su corazón en la actualidad, después de dejar atrás su escarceo con Óscar, por quien dejó a su novio desde hace tres años, Pablo.

Después de ser pillados por las calles de la capital de lo más acaramelados, hemos podido hablar con Tony Spina, que confiesa por primera vez qué relación tiene con Mayka. El ex de Makoke, de cena con amigos entre los que se encontraba Alessandro Livi, nos cuenta, EN EXCLUSIVA, qué siente por la atractiva rubia y en qué punto está su romance.

Muy sincero, el italiano asegura que "Mayka y yo no llevamos tiempo porque nos estamos conociendo. No es que llevemos tiempo". "Todavía no se puede decir que es mi novia, pero estamos my bien y vivimos el día a día" , confiesa un sonriente Tony si poder ocultar sus sentimientos hacia la explosiva concursante de "La isla de las tentaciones".

Bastante claro, el ex de Oriana Marzoli "pasa" de los comentarios sobre la relación de Mayka y Pablo, confesando tajante que "la verdad es que no me interesa, yo valoro a las personas cuando empiezan conmigo, lo que haya hecho antes la verdad es que me da igual".

Tony define a su nueva amiga especial como "muy guapa y muy buena niña, nada malo que decir de ella" y confiesa, entre risas, que "he conocido a Rosita", peluche que Mayka compró para sustituir al famoso Rosito, símbolo de su amor con Pablo, que el murciano quemó en su última hoguera de confrontación.

Sobre Makoke, con quien terminó definitivamente su relación después de haber tenido relaciones durante los meses de confinamiento, Spina afirma que "tengo buena relacion con ella. Con todas mis ex tengo buena relación, son personas que has querido, has compartido mucho tiempo con ellas y es una pena no tener relación, me llevo genial con todas".

Además, Alessandro Livi, presente durante la entrevista, nos habla de la participación de Tom Brusse y Sandra Pica en "La casa fuerte". ¡Dale al play y no te pierdas lo que el italiano opina del nuevo reality en el que se van a embarcar sus compañeros de "La isla de las tentaciones"!