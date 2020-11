El cierre de la hostelería decretado desde ayer martes en el Principado (decretado para evitar la propagación del coronavirus) ha hecho que cientos de hosteleros de la región tengan que bajar la persiana. Pero no todos lo han hecho. O al menos no todos de la misma manera. Hay muchos locales que este fin de semana ofrecen comida para llevar o que incluso te acercan los pedidos a casa. De esta manera muchos clientes pueden darse un "capricho" en su casa. No se puede consumir en los establecimientos de hostelería pero si se puede recoger menús o platos para llevar. Incluso hay locales que te lo llevan a casa (después incluso después de las 10 de la noche a pesar del toque de queda).

Para apoyar a la hostelería una buena opción es pedir tus platos preferidos para disfrutarlos en casa. En esta noticia te ofrecemos una selección de los locales de los que puedes disfrutar este fin de semana.

El Akelarre de Acuña

Bar en Gijón situado en la zona centro y especializado en pescados pero que también ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar del menú del día que puedes recoger y disfrutar en tu casa. Te ofrecen la posibilidad de enviar la carta por Whatsapp.

Alberobello

Se trata de una de las pizzerías más conocidas (y con más solera de Gijón). Siguen sirviendo a domicilio por lo que se les puede consultar la carta a través de internet.

Doña Concha

En Oviedo también hay opciones como Doña Concha. A través de sus redes sociales también es posible disfrutar tanto de la carta como de todas las opciones que disponen.

A feira do pulpo

Situado en el barrio de La Arena con especialidades gallegas y una carta muy conocida que puedes consultar en internet y que te permite pedir para llevar.