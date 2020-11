La entrevista que ha dado Kiko Rivera para la revista Lecturas este miércoles está dando mucho de qué hablar y seguramente más de qué hablar con el paso del tiempo según vayamos conociendo más datos sobre el distanciamiento entre el dj e Isabel Pantoja. Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja ha entrado en su programa y ha confesado públicamente cómo está y lo que le han parecido las palabras de su primo acerca de su tía.

En cuanto a la información que ha comentado Kiko Rivera en las páginas de la revista, en las que afirma que Isabel Pantoja dijo de Anabel 'Mira esta, la única Pantoja es mi hija', la colaboradora ha explicado que: "Lo hablaré con ella, no me importa, le doy importancia a todo lo que he leído. Yo esto no lo sabía, es que eso en concreto fue un malentendido".

Y es que todos nos hemos quedado de piedra al conocer la cruda realidad de la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, por eso Anabel se ha sorprendido igual que todos los espectadores: "Yo no sabía que estaba harto de su madre, sí que es verdad que yo notaba que estaba nervioso, pero no hasta ese punto. Conmigo no tiene tanta confianza".

Anabel ha explicado que Kiko Rivera le pidió hace unos días que no se metiera en esta guerra porque sino, iba a salir malparada: "Yo con Kiko he hablado hace dos días, yo le digo ¿Kiko qué está pasando? me dijo 'Anabel no te metas por favor, estoy destrozado, no te metas en esto porque puedes salir perjudicada'".