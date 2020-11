Remedios Cortés tenía 32 años y cuatro hijos. Ayer por la mañana su marido, Antonio C. C., de 35 años, contra el que la víctima no había interpuesto denuncias previas, confesó que la había asesinado la noche anterior de un golpe en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la zona del Secar de la Real en Palma de Mallorca.

El hombre fue detenido por la Policía y durante la reconstrucción de los hechos confesó que la noche del martes se encontraba con su esposa en el interior de su vehículo en una zona boscosa. La pareja, siempre según la versión del presunto homicida, mantuvo una discusión por celos y en el acaloramiento el coche se empotró contra un muro.

Tras el choque, la mujer abandonó ilesa el vehículo y el hombre la persiguió asestándole un golpe en la cabeza que al parecer fue lo que le ocasionó la muerte. El presunto homicida trató de ocultar lo ocurrido llamando a la familia de la víctima para informarles de que habían sufrido un accidente de tráfico y que probablemente la mujer había fallecido. La forma confusa en la que explicó los hechos llevaron a los familiares a sospechar que estaba ocultando algo y a llamar a la Policía, que se trasladó a la zona donde se supone que había tenido lugar el siniestro. Los agentes encontraron en un sendero el cuerpo sin vida de Remedios Cortes. Los agentes del Grupo de Homicidios encargados del caso realizaron una reconstrucción de los hechos junto con el sospechoso en el lugar donde se encontró el cuerpo de su víctima, que estaba cubierto de ramas. Las principales autoridades de Baleares, encabezadas por la presidenta autonómica, Francina Armengol, han expresado su repulsa por el crimen y han reclamado unidad frente a la violencia machista. Remedios Cortés sería la víctima mortal número 39 de la violencia de género en lo que va de 2020.