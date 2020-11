Los asturianos en Estados Unidos y los estadounidenses en Asturias ven –como no podía ser de otra forma– desde distinta perspectiva lo que sucede en un país en el que han votado más de 231 millones de personas y cuyo resultado trae en vilo a medio planeta por la ajustada victoria del ganador: el republicano y actual presidente, Donald Trump, o el demócrata Joe Biden. Pero todos coinciden en señalar la incertidumbre ante la nueva etapa que se avecina en una Norteamérica que da una imagen de profunda división, y en destacar el alto nivel de participación.

Jesús Fernández-Villaverde es catedrático y profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania, un Estado de los considerados clave para determinar la victoria republicana o demócrata. Nacido en Madrid de padres de Lena, lleva 24 años en Estados Unidos, al que ve inmerso en una “división ácida”, más con un resultado electoral tan ajustado. “Efectivamente, ha habido muchísima división. En Estados Unidos la gente pone carteles electorales a la entrada de su casa. En mi municipio, con la renta más alta del Estado, todo el mundo tiene carteles de Biden. Sin embargo, en cuanto te vas a los barrios trabajadores (blancos) o rurales, todo, todo el mundo tiene carteles de Trump”, dice. “Lo más increíble, por tanto, es el enorme componente de clase social de estas elecciones: toda la gente con dinero (así como los medios de comunicación, intelectuales en la Universidad, etcétera) están con Biden. Todas las clases medias y trabajadoras, con Trump”. El economista pone el acento en el Senado, “que seguirá en manos republicanas”, explica a LA NUEVA ESPAÑA a primera hora de ayer. “Aunque la gente no lo aprecia en España, el Senado es importantísimo en Estados Unidos y sin su control una hipotética presidencia de Biden tendría muy poco poder legislativo”.

Gane quien gane, recalca el chef José Andrés (Mieres, 1969), toda una estrella de los fogones al otro lado del Atlántico, hay que “celebrar la gran fiesta de la democracia”, lo que pasa por admitir que “hay unos que ganan y otros que pierden, y un líder al final debe ser de todos”. Dicho esto, el cocinero, que hizo campaña con Biden y su vicepresidenta, Kamalah Harris, lamenta que sea Trump, “el presidente del país, el único que duda del sistema electoral americano. Él ha gobernado estos cuatro años en base a un sistema riguroso y honesto, del que nadie duda menos él. No deja de ser curioso”. José Andrés aboga por que tras estas elecciones salga “un líder de todos” y rechaza que en EE UU haya más división que en otros lados. “Pasa también en España, ¿no?”, apostilla. “La democracia ha de ser una fiesta, no una batalla. Antes que tarde se sabrá quién gana y deberá ser el presidente de todos”. En su deseo, que gane Biden, al que ayer al cierre de esta edición veía “con el camino más fácil”. Porque algo ha quedado claro, dice: “Con el voto popular ha ganado de forma más clara Biden que Hillary. Trump no ha tenido esa derrota clamorosa que esperábamos, pero habrá perdido 5 millones de votos, 5 millones de personas han dicho no a su forma de gobernar, criticando todo aquello que no le gusta”.

Incertidumbre. Es la palabra utilizada por Daniel Suárez para resumir la situación de EE UU tras las elecciones. Este somedano, fundador de la empresa tecnológica Zapiens, pasa medio año en Asturias y medio año entre San Francisco y Seattle. No está satisfecho con un resultado tan dividido y que no despeja mucho del futuro inmediato: “Como ya teníamos poca incertidumbre con la pandemia pues ahora taza y media”. Con todo, prefiere ser optimista o, al menos, constructivo: “Es un cambio de época, tenemos que aprender a vivir en incertidumbre continua. Más vale que nos adaptemos a un mundo sin certezas”.

La maestra ovetense Mercedes Castro reside en Maryland, cerca de Washington, y no oculta su preocupación por la gran división del país, algo que achaca a Donald Trump: “Gracias a este señor el país está totalmente dividido, casi en polos opuestos, y en los dos polos puedes encontrar gente organizada y armada listos para actuar si lo creen necesario”. Sin conocer el resultado, Castro confía en que Biden “pueda traer un poco de sensatez y moderación. Si Trump no gana y se va a su casa, el próximo líder republicano será mejor que él, y espero que sea alguien con quien se pueda volver a hacer acuerdos importantes para el país”.

Gloria González Tamargo es ingeniera agrónoma natural de Grado y afincada desde hace dos décadas en el norte de Florida, Estado que ha votado republicano. Ella está registrada como votante demócrata y no puede ocultar su “profunda decepción” por el resultado tan ajustado, pues, aunque gane Biden le cuesta asimilar que Trump retenga tanto apoyo. “Estados Unidos necesita un adulto en la Casa Blanca, pero hay gente que vota a Trump como si fuera una secta o van a votarlo porque solo les interesa lo suyo, no cómo le vaya al de al lado”, dice. Cree que al partido demócrata le ha pasado igual que hace cuatro años, con Hillary Clinton: “Se hablaba de un tsunami azul, demócrata y se ha visto que nada estaba hecho, las encuestas se han equivocado”. La asturiana habla también de gran división, algo relativamente reciente: “Cuando llegué hace 20 años, si algo admiraba de sus ciudadanos es que eran muy pragmáticos, el que ganaba era el presidente de todos. Ahora ya no. Eso empezó a torcerse con Obama y ya no pasa. Si gana Biden intentará ganarse a todos”.

Hugo Fontela, pintor también de Grado, reside temporadas en Nueva York. Lamenta que no haya un ganador claro: “Se necesita a alguien sólido para dirigir la primera potencia mundial”. Desea un cambio con Biden al frente: “Con Trump ya sabemos lo que nos espera; con Biden se abre una oportunidad diferente”. El pintor destaca la alta participación, “asombrosa”, lo que da idea “del interés de los americanos en ellas”.

La ovetense Elena Iglesias-Riley es ejecutiva en una entidad financiera en Filadelfia y opina lo mismo: “Si algo han demostrado estas elecciones es que a los americanos les preocupa la política”. Cree que, de ganar, “Biden deberá su triunfo a muchos votantes del Partido Republicano que por ética no han querido dar su apoyo a Trump”. No oculta su preocupación por la creciente polarización de la sociedad: “Nunca he visto tanta confrontación social”. Anna Hevia Fernández, nacida en Seattle de familia ovetense, es estudiante de posgrado de Derecho en Harvard Law School y activista voluntaria de la campaña demócrata. Se queda también con el alto nivel de participación: “Pase lo que pase, está claro que este año votó mucha más gente que en cualquiera de las elecciones presidenciales anteriores. Eso es bueno. Pero igualmente está claro que tenemos que mejorar los sistemas de votación”. La joven explica: “Yo este año por primera vez trabajé en un colegio electoral y aunque nuestra circunscripción es pequeña y muy demócrata, el sentir común era que nuestro trabajo era importante”.

Los estadounidenses afincados en Asturias observan lo que ocurre en su país con menos sorpresa que los asturianos allí. Cameron Oluyitan llegó hace poco más de una semana a España y milita en las filas del Oviedo Baloncesto. Nacido en Texas, en 1994, tiene además la nacionalidad nigeriana. Cree que ganará Biden, algo “bueno para el país. Necesitamos un cambio para no estar tan divididos”. No le extraña el retraso en el recuento y cree que llevará más tiempo porque “ha habido mucho caos en la política en EE UU, hay muchas cosas que no vemos”. Sostiene que “el candidato que pierda, sea quien sea, pedirá un recuento de votos”. Con todo, él tenía su apuesta y espera que se materialice: “Si Trump sale reelegido habrá mucho dolor y sufrimiento para las minorías en EE UU, porque a Trump le dan igual. Si gana Biden será un buen día en América”.

Su compañero de equipo Micah Speight, de 22 años y nacido en Oklahoma City, comparte su opinión: “Estoy bastante contento con quién va en cabeza. Creo que necesitamos un cambio en la Presidencia”. Resta importancia a la gran división que se percibe desde fuera en su país: “Tengo la sensación de que siempre ha sido así, y no cambiará”. Por tanto, “no importa quién gane teniendo en cuenta todo el caos que hay ahora mismo en el país. Creo que eso va seguir siendo así gane quien gane”.

