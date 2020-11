Meses de confinamiento. Inquietud. Incertidumbre. Horas pesadas y pensadas. Mucho tiempo libre de cautiverio. Y la creación siempre en primer plano: son escritores. Y asturianos. Así cuentan a LA NUEVA ESPAÑA cómo fue su experiencia durante aquel tiempo tan lejanamente cercano ante la página en blanco.

Ricardo Menéndez Salmón: “Comencé en diciembre de 2019 una novela ambientada en Venecia, donde por motivos familiares paso una temporada todos los años. Cuando empecé el libro Venecia era el escenario habitual: esa mezcla única de kitsch y maravilla; la ciudad más inverosímil del mundo, la más maltratada por el turismo; la más bella del planeta, la más degradada por la globalización. Hoy, cuando pienso en Venecia, comprendo que el virus la ha convertido en un marco puro, en un escenario sin público, en Historia sin historias. La crisis me ha puesto de nuevo sobre la pista de una imagen que estaba ya insinuada en mis dos últimas novelas: El Sistema y Homo Lubitz. Me refiero a la visión del mundo sin nosotros o con un nosotros, como sujeto político y afectivo, distinto. En ese sentido, es curioso que el virus ha venido a reforzar algunas de las intuiciones y muchos de los intereses que venía frecuentando en anteriores libros, sobre todo la reflexión en torno al poshumanismo. El confinamiento sin duda me privó de ciertas cosas del mundo exterior, pero no ha añadido gran cosa al mundo de dentro. Quiero decir que, en lo que se refiere a mi situación como escritor, yo vivo confinado normalmente. Confinado con gusto, quiero decir. Transcurro ajeno a ese nocivo ruido de fondo que tanto distrae y que nada tiene que ver con la escritura, de modo que la situación soñada por Kafka, con bebida, alimento y abrigo como únicos elementos indispensables para la escritura, ya la tenía concedida de mano. Si te soy sincero, la única ausencia que sentí como una ofensa durante el confinamiento fue no poder ver el mar cada día".

María Teresa Álvarez: “Trabajé corrigiendo galeradas de ‘Juana de Castilla’, publicada hace poco. “La mitad la he escrito confinada, algo que no olvidaré porque mi protagonista vivió 46 años encerrada. Sin duda, el confinamiento me ayudó a meterme en su piel. El confinamiento, la pérdida de libertad no favorece la creación. A mí me cuesta más escribir. Sales un momento a pasear al lado del mar y vuelves a casa rebosante de ideas. De todas formas, como soy muy tenaz y no creo en las musas intento escribir aunque me cueste. Estoy muy ilusionada con esta novela. Se ha escrito mucho sobre Juana pero creo que he conseguido acercarme de verdad a esta mujer que nunca contó con el cariño de los suyos”.

Miguel A. Delgado: “Personalmente, la pandemia me dio tiempo a terminar mi nueva novela, con la que llevaba ya cuatro años. Como te puedes imaginar, con la situación actual, no sé cuándo aparecerá, pero para mí fue muy importante acabarla. Además, esos meses me sirvieron para revisar las pruebas de mi nuevo libro como editor, ‘La olimpiada de los enigmas’, de Profesor10 de Mates, un libro para chavales a partir de 10 años (y también para adultos, qué diablos). Hay millones de situaciones individuales, y cada escritor habrá tenido la suya propia... o sea, como el resto de los mortales. Y la verdad, es difícil quedarse con el comentario más inane oído estos meses por parte de los ‘intelectuales’, que desde luego lo han petado.

Mayte Uceda: “El confinamiento me pilló en plenas correcciones de la que será mi cuarta novela, cuya publicación estaba prevista para el pasado mes de junio con editorial Planeta. Sin embargo, debido al covid y a su impacto en el mercado, se decidió aplazar su publicación. Desde el punto de vista de la creación, el confinamiento no supuso para mí un gran cambio, ya que, por lo general, paso muchas horas encerrada en la buhardilla escribiendo o documentándome para una nueva novela. Podría parecer contradictorio, pero la obligación de permanecer en casa supuso en mi caso cierta liberación de compromisos que me permitieron iniciar un nuevo proyecto y avanzar con rapidez. Es cierto que, al principio, sufrí de falta de concentración, como muchos otros autores; los acontecimientos pesaban demasiado en el ánimo, pero había que superar esa barrera y seguir trabajando. Vivir en el campo, como es mi caso, también jugó a mi favor para luchar contra la falta de estímulos, ya que podía salir y sentarme junto a un árbol a escribir o, simplemente, a respirar el aire de la primavera más desapercibida de nuestra historia”.

Jorge Ordaz: “El encierro no fue nada propicio a mi creatividad literaria. Solo mantuve mi blog y un diario sin pretensiones literarias ni intención de ser publicado. Además, el dolor por la pérdida de mi madre en pleno pico de la pandemia tampoco ayudó a ello. La lectura durante el confinamiento me ayudó a sobrellevarlo”.

Javier Las Heras: “Continué escribiendo con normalidad una obra que ya tenía entre manos antes de la pandemia. Una normalidad a la antigua, la del mundo de ayer que diría Stefan Zweig. El confinamiento en nada afectó a mi creación. Pero las calles vetadas y casi silenciadas, así como la naturaleza de la ciudad —hormigón, cristal y asfalto—, dependiente de sus ciudadanos para estar viva, me hicieron fantasear con la idea de salir a pasear intempestivamente, con alevosía y nocturnidad, y experimentar de otra forma la a veces tan temida página en blanco, tal si fuera un autor que ex nihilo pudiera imaginar y crear una ciudad nueva".

Fernando Fonseca: “No me quedó otra que llevar el encierro con paciencia cartujana y obediencia debida. Al principio me costaba trabajo leer y era un horror tener que escribir. Pero a todo se hace uno, porque pronto comencé a recuperar ilusas dosis de vida en mi propia biblioteca (releyendo, terminando lecturas y recuperando libros no leídos en su momento). Una de aquellas relecturas fue ‘Viaje alrededor de mi cuarto’, de Xavier de Maistre; lectura a todas luces oportuna dada la situación. La historia me deparó una de esas sorpresas que tan a menudo salen a mi encuentro en el ámbito de la literatura. Resulta que, además de identificarme como yo nunca hubiera imaginado con el narrador del libro, al leer que el héroe de la historia estuvo 42 días encerrado en aquel cuarto de Turín, eché las cuentas y me salió que yo, y todos mis compatriotas, ese mismo día, llevábamos 42 días igualmente encerrados a la fuerza. Pasillo arriba y abajo reflexioné que, tras esta indeseable experiencia, la distopía —tan al gusto de los escritores menos viejos— pasó a mejor vida. Ahora lo distópico es real, es puro costumbrismo. Y este nuevo costumbrismo, al igual que la vieja distopía, no me gusta, me aterra. Como me aterran quienes dirigen el tinglado. Acojonadito vivo. Al final me volqué con juvenil entusiasmo en la novela que tenía entre manos, trabajando con fe, esperanza y hasta caridad. Ya tiene título: ‘Esperando a Montgomery’. En esta novela, como sucedió en el confinamiento, se podrá ratificar que la realidad es la mayor fantasía que nos depara la vida. Seguimos esperando a Montgomery".

Francisco Bescós: “Yo, como escritor, con el confinamiento tuve mala suerte y, al mismo tiempo, buena. Mala porque por fin había llegado la fecha de la publicación de ¡Las manos cerradas¡, un ensayo en el que me he dejado la piel durante cuatro años, y que acababa de entregar a la editorial Sílex. Buena porque el estado de alarma se proclamó un día antes de que el libro entrase en imprenta, por lo que pudimos retrasarlo a septiembre, evitando que saliera en mitad de un panorama de librerías cerradas y medios de comunicación centrados en la pandemia. También buena porque el confinamiento me tocó en un momento de impasse entre un libro entregado y otro por comenzar. Así que podría haber sido peor. En lugar de comprometerme con una novela, decidí afrontar trabajos de menos recorrido: una novela corta, algún relato… Así he logrado aliviar la frustración. Porque, claro, luego está lo de la concentración. Estoy acostumbrado a trabajar encerrado en casa desde hace años. Pero no a compartir esos momentos con mis hijos. Con tres niños de menos de cinco años en una casa modesta, la capacidad de centrarse en lo que uno escribe es imposible. Por lo tanto, no solo para continuar con mi actividad literaria, sino para mi trabajo cotidiano (contenidos publicitarios), me vi obligado a refugiarme en el trastero. Tenemos un trastero bastante amplio, así que sólo tuve que colocar toda la morralla al fondo e instalar una puerta sobre dos caballetes junto a la pared, como escritorio. He pasado horas ahí metido, como el personaje de Hambre, de Knut Hansum. Lo mejor ha sido el silencio absoluto. Lo peor, la falta de ventilación y de luz natural (a veces salía sin saber si iba a encontrar el día o la noche) y no disponer de un baño. Creo que mi miopía ha aumentado notablemente en el confinamiento y, aunque no he contraído covid, es probable que sea candidato a otras tantas enfermedades respiratorias, gracias al oxígeno estancado. Por otra parte, mi vejiga se ha debido de ensanchar, cosa que no es tan mala”.

Xandru Fernández: “Las horas bajas estaba a punto de entrar en imprenta cuando se decretó el estado de alarma. Decidimos, lógicamente, esperar, y aproveché para hacer una revisión, puesto que algunos de los temas que trata (el papel de la vejez en nuestra sociedad, la posibilidad de un fin de la historia o incluso de un fin del mundo más allá de la metafísica, también como construcción cultural determinante para un par de generaciones, entre ellas la mía) estaban directa o indirectamente relacionados con la evolución de nuestro estado de ánimo durante la pandemia. Finalmente decidí no cambiar nada, aunque añadí un breve apéndice escrito todavía durante el confinamiento”.

Jorge Fernández Díaz: “Al principio fue muy duro poder concentrarme en la ficción. Mi trabajo periodístico, en medio de la crisis del covid, fue muy absorbente, y costaba pensar en otra cosa. Trabajé día y noche desde mi casa de Buenos Aires, convertida en una redacción, en un estudio de radio, en una biblioteca, en un gimnasio y en un restaurante. Pero con el correr de las semanas comencé a sentir que necesitaba un refugio personal, algo que me sustrajera de alguna manera de la realidad cruda. Esa fue siempre la función de la ficción en mi vida, desde los 12 años, cuando decidí ser escritor después de haber leído a Defoe, Verne y Conan Doyle. Decidí entonces encarar la tercera novela de Remil, el agente de inteligencia de ‘El puñal’ y ‘La herida’. Y hacerlo en nuevo formato novelístico, más compacto; eso me llevó a estudiar mucho a Simenon, sobre todo sus novelas de Maigret, una experiencia que recomiendo enfáticamente. En eso estoy, escribiendo sobre el espionaje político en mi país. Espero poder acabarlo antes de fin de año, y publicarlo en España el próximo, si eso es posible”.

Martín López Vega: “Aproveché para trabajar en mi nuevo libro de poemas, corrigiendo y desarrollando cosas que tenía pendientes. Yo creo que ese alterar el orden de las cosas -tener la mayor parte del día para uno mismo, al contrario de lo que suele pasar- es bueno para cualquier creador, porque te regala eso que tanto nos falta a todos: tiempo. Aunque sea solo un efecto secundario inesperado de algo muy negativo, egoístamente a mí me han venido muy bien las semanas en casa (y eso que yo volví enseguida a mis labores). El libro saldrá el año que viene, casi seguramente; aunque aún me queda trabajo en él y soy incapaz de titularlo, ay...”

Mariano Antolín Rato: “Tuve la suerte de que el encierro me cogiera en una casa de la costa, en el Sur, donde paso cada vez más largas temporadas. Continué, y continúo, con mi vida habitual. Pues como la casa está bastante aislada, puedo dar paseos por un terreno nada habitado, donde me cruzaba a veces con alguien con su perro, igual que yo llevaba el mío. Lo malo, es que como soy de los grupos de riesgo, evitaba bajar hasta el pueblo. Las diversas compras –en tiendas, supermercados, farmacias, estancos- solían hacerla los de Protección Civil que, aquí al menos funcionaron muy bien, así que mi contacto directo con la gente fue muy escaso. Únicamente me pesó el no poder viajar. Jamás en mi vida he estado tanto tiempo en el mismo sitio. Dentro del desastre general en que vivimos, este virus me parece un elemento añadido que quizá confirme lo que bastantes tememos”.

Javier Almuzara: "Sabiendo que la familia y la gente más cercana estaban bien, pude disfrutar de un confinamiento en amable compañía. Además, el parón de los cursos que imparto me permitió crear, con mi compañera Mercedes Polledo (que encontró tiempo para compaginar sus clases con los pinitos en la edición videográfica) unos programas musicales donde contamos la historia de la ópera a través de la mitología con una mirada poética. La empresa vasca Konpartitu , especializada en la didáctica musical, nos ofreció la plataforma para comercializarlos online. Que el mundo estuviera más callado no hizo más audibles a las musas, porque yo, a lo hora de escribir, prefiero las cafeterías a la intimidad. Aun así, surgieron algunos poemas más para el nuevo libro que publicará la editorial Renacimiento, espero que este mismo año".

Laura Castañón: “A mí con el confinamiento me costaba muchísimo escribir y mucho más leer. Anduve picoteando en distintos géneros a ver si unos eran más propicios que otros, pero sobre todo el primer mes, fue terrible en ese sentido. Tenía una novela para terminar (la que cierra el ciclo de lo que he escrito hasta ahora) y una necesidad enorme de hacerlo, de clausurar ese universo. Bueno, pues no había manera de escribir. Solo cuando claudiqué y dejé pasar los días, me di permiso para no escribir, volvieron las ganas, o lo que sea, que lo de las musas no sé yo... Total, que imponiéndome una disciplina de mil palabras al día como mínimo, cogí marcha y la terminé antes de que terminara el confinamiento. Y, por cierto, fue terminar de escribir y de pronto poder leer, y mucho. Hasta La peste releí, no te digo más. Los escritores vivimos habitualmente bastante recluidos, y yo particularmente. Estoy acostumbrada a que pasen días y días sin pisar la calle, así que en lo puramente personal no fue una gran novedad el hecho de circunscribir la mirada a lo más próximo. Lo complicado era asumir lo general del asunto: las calles desiertas, que pasaran las horas y sobre la arena de la playa no hubiera ni una sola huella y volviera a subir la marea sin que nadie la hubiera pisado. Saber a todo el mundo encerrado, utilizar toda clase de técnicas para que la comunicación se mantuviera. Yo estuve colgando cada día durante tres meses un vídeo de la playa, absolutamente solitaria y me quedé sorprendida por la cantidad de gente que agradecía y esperaba a diario ese vídeo, esa ventana al mar que les había sido secuestrado. Todas esas cosas, todo lo que hemos pensado y sentido durante esos días estoy segura de que irá saliendo, sin prisa, porque creo que necesitamos macerarlas. La experiencia y todo lo que ha supuesto (tantas muertes, tanto miedo, tanta soledad) ha sido demasiado fuerte como para trasladarla a papel de forma inmediata. Creo que intentamos, por pura defensa, pasar de puntillas por todo ello, decirnos a nosotros mismos que ya pensaríamos en ello, y entre tanto llenar las horas con ese repertorio de actividades, series y pelis, videoconferencias, bizcochos en el horno y caminatas por el pasillo. Habrá tiempo para masticar todo eso, y estoy segura de que con el tiempo mucha gente será capaz de traducirlo a textos que compartiremos y nos permitirán entendernos".

Eugenia Rico: “El encierro es algo natural al escritor. Kafka decía que la situación ideal para escribir era estar encerrado en un sótano donde una mano invisible te trae comida. En este encierro escribí un libro que iba creciendo en directo: con poesía, filosofía, propuestas de futuro, se titula “Historia del silencio” y mi editorial italiana Elliot lo ha publicado en e-book en italiano, castellano e inglés”.

Pablo Texón: “A pesar de disponer de menos tiempo del que cabría presuponer, sí pude avanzar en un proyecto literario; tanto es así, que el propio confinamiento modificó el rumbo de dicho proyecto y logró colarse entre sus páginas. De manera discreta y nada tremendista, pero mi escritura no pudo ser completamente impermeable a un acontecimiento de tal magnitud”.