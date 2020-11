El Gobierno y las comunidades autónomas descartan por ahora aplicar el confinamiento domiciliario. Ayer, en el transcurso del Consejo Interterritorial de Salud, acordaron darse un tiempo de entre dos y tres semanas, de margen para comprobar la eficacia de las distintas medidas que ya se han adoptado para frenar la segunda ola del coronavirus antes de tomar otras nuevas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo anunció al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, y especificó que ese plazo de tiempo empezará a contar a partir del día en que una comunidad implemente una o un paquete de medidas.

El Ministro considera que aún no es momento de recurrir al confinamiento domiciliario. “Hay que ser riguroso y darnos el tiempo suficiente para valorar que las medidas que se han implementado producen sus efectos”, subrayó durante su comparecencia junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. “Sabemos por experiencia que este tiempo necesario está entre dos y tres semanas, no antes. Se toma una medida el domingo y no se ven los resultados el martes siguiente”, insistió.

El Gobierno presentó a los representantes autonómicos la Estrategia Nacional contra el covid-19, un documento que recoge todas las actuaciones llevadas a cabo en España desde el 21 de junio y que contempla una serie de acciones comunes para todo el territorio, así como otras actuaciones específicas que cada región va aplicando dentro de sus competencias, como la limitación de aforos. En este último grupo de actuaciones el Consejo Interterritorial ha “constatado que queda margen de actuación para muchas comunidades autónomas” antes de ir otras más duras como el confinamiento domiciliario. A pesar de ello, Illa ha reconocido que varias comunidades han indicado durante la reunión que “no se puede perder de vista este horizonte”.

Ese ha sido el caso del País Vasco, que ha pedido al Gobierno que adapte el real decreto del estado de alarma para habilitar la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios “si llegase a ser necesario”, siempre que las circunstancias de la pandemia de la covid-19 lo aconsejen en cada comunidad autónoma. También Ceuta solicitó ayer formalmente el confinamiento domiciliario de la población, como a principios de esta semana hizo Asturias.

En lo que todas las autonomías están de acuerdo y que ratificaron ayer es en que la duración mínima de las medidas contra el coronavirus se mantendrán “con carácter general” al menos siete días y, si alguna comunidad solicita excepciones, como lo ha hecho la Comunidad de Madrid o las dos Castillas, se tratará de forma bilateral.

Illa ha indicado que, si hay situaciones específicas que desde un punto de vista epidemiológico lo justifiquen o en momentos de especial movilidad como los puentes festivos, podrán aplicarse medidas restrictivas en días no consecutivos, y se decidirá en una reunión entre el Ministerio y la comunidad que lo solicite. El gobierno de Madrid asegura que ha recibido el aval para cerrar perimetralmente la comunidad sólo unos días concretos por el puente de La Almudena, desde las 00.00 de mañana hasta las 00.00 del martes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la prórroga del estado de alarma para contener la propagación del virus que se extenderá desde las 00.00 horas del próximo lunes, 9 de noviembre, hasta las 00.00 horas del 9 de mayo de 2021, y establece que el presidente del Gobierno de la nación solicitará comparecer en el Congreso de los Diputados cada dos meses.

El real decreto que regula el estado de alarma, y que fue avalado en el Congreso de los Diputados, establece que el jefe del Ejecutivo solicitará su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja cada dos meses, para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación a la aplicación del estado de alarma.

El PP pide la dimisión de Simón por los ataques a las enfermeras y por “su incompetencia”

El presidente del PP, Pablo Casado, reclamó ayer el cese del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por su “incompetencia, politización y falsedades” en la gestión de la pandemia. Casado ha condenado además los “ataques” de Fernando Simón a las enfermeras, unas palabras por las que el director del CCAES pidió disculpas este martes reconociendo que dio una “mala respuesta” y que tenía “mucho camino por delante” para aprender y hacerlo mejor. La polémica se originó tras una entrevista en el canal de Youtube de los hermanos Pou en la que se preguntaba a Simón si le gustaban “las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”. En su respuesta dijo que “no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”. “Condeno los ataques de Fernando Simón a las enfermeras; debe ser cesado por su incompetencia, politización y falsedades”, ha escrito el presidente del PP en su cuenta oficial de Twitter. El pasado martes, ante el Comité Ejecutivo del PP, Casado criticó los “chistes” del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias y recalcó que este sector “ha soportado demasiada arrogancia e indolencia” por parte del Ejecutivo. El PP ya había solicitado también públicamente la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El propio Casado justificó esa petición asegurando que lo ha hecho “muy mal” en la gestión de la crisis del coronavirus.