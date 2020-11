El Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa pactada por PSOE, Podemos y ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular en aquellas comunidades que tengan otra lengua cooficial. El PP considera que esta reforma "liquida" la libertad educativa, algo que ha vuelto a negar la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien ha reiterado que lo que se busca es que los alumnos aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial.

ERC y Bildu darán el sí a la enmienda. La portavoz educativa de ERC, Montse Bassa, ya ha dicho que la lengua vehicular en Cataluña es el catalán, y esto no significa no estudiar castellano y una lengua extranjera. Fuentes de Bildu han avanzado que votarán a favor porque, aunque ellos piden "ir más allá y hablar de lenguas oficiales directamente, no de cooficiales como se recoge en la enmienda", la transaccional "facilitará" el modelo inclusivo que defiende su formación política y será "un paso adelante". Sin embargo, PP, Ciudadanos, Vox y UPN han anunciado su voto en contra, y además los dos primeros partidos han asegurado que acudirán al Tribunal Constitucional si el castellano deja de ser vehicular en la enseñanza.

Para los constitucionalistas asturianos esta reforma no tiene demasiada trascendencia dada la situación actual. Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional en la universidad de Oviedo mantiene que la reforma “no hace más que dar carta de naturaleza a una realidad fáctica”. “La enmienda no innova nada, simplemente reconoce que es el estatuto de autonomía de cada Comunidad lo que marca si la lengua cooficial es vehicular o no”. En Cataluña lo es desde que en los años 80 se aprobó la ley de normalización lingüística que establece el catalán como lengua vehicular. Esta ley de normalización trajo consigo el modelo de inmersión lingüística que dicta que todos los niños tienen la obligación de estudiar todas las asignaturas, excepto lengua española, en catalán. El Tribunal Constitucional lo respaldó “pese a que es contrario a la Constitución”, apostilla Punset que valora como “vergonzosa” la trayectoria del Tribunal en esta cuestión.

Lo que cambia ahora es, dice Punset, la solución “disparatada y cobarde” de la conocida como ley Wert, “que dice que los niños castellano parlantes que no quieran el catalán como lengua vehicular pueden ir a un colegio privado y el Estado se hace cargo de los gastos”. En opinión del constitucionalista ovetense, lo que pactan PSOE, Podemos y ERC “es mantener la situación actual del catalán como lengua vehicular, algo que ha generado miles de pleitos”. Esa inmersión lingüística que ahora se oficializa con la reforma educativa “no responde a criterios de racionalidad sino de defensa de una identidad nacional a través de la lengua”, dice Punset, que advierte: “Tomemos buena nota respecto a otros intentos de cooficialidad que se quieran establecer”.