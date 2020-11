Luciérnagas que te atrapan.

Atención, peligro: las películas y series sobre exorcismos y demás alborotos paranormales suelen ser horribles, y no por su contenido sino por sus resultados. Ni siquiera la famosa película de El exorcista es, más allá de su condición de pionera en eso de dar arcadas a los espectadores de los 70, un título que pase de lo correcto. Por eso es inevitable acercarse con precaución a una serie como Evil, aunque sus créditos presenten nombres respetables. Y lo cierto es que, una vez pasado el susto inicial, la propuesta presenta un saldo positivo. Tiene sus bajones, no todos los casos expuestos alcanzan el mismo nivel de intensidad/credibilidad, en líneas generales ofrece un entretenimiento sólido, no abusa de la truculencia facilona en la que ha caído el género desde hace lustros y muestra un saludable sentido del humor que aleja en muchos momentos el fantasma de la solemnidad hueca. Y los personajes principales están desarrollados con suficiente consistencia para que no se arruguen a las primeras de cambio por exceso de manipulación. Baste como ejemplo la traviesa aparición del monstruo de los dueños, George, que acompaña su intención de meter miedo nocturno con una lascivia viscosa de brotes cómicos.