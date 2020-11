La serie documental “Nosotrxs somos” ha sido galardonada con el premio “Rey de España” de periodismo cultural y desarrollo social. El trabajo tuvo su origen en la intención de recuperar y vindicar la memoria histórica del colectivo LGTBI en España.

El director de esta serie documental de RTVE, César Vallejo, asegura que la historia del activismo LGTBI en España es “alucinante” a la vez que desconocida, porque se sabe más de la historia del activismo en Estados Unidos que de la propia.

La tarea para poner en marcha el documental no fue sencilla porque el equipo se dio cuenta de que no existían fuentes documentales previas, ya que “se ha hecho muy poca producción de contenido audiovisual LGTB”. El trabajo de documentación fue arduo porque los archivos de la propia radiotelevisión pública no tenían categorías como “homosexual”, sino que hubo que encontrar el material buscando “palabras ajenas al propio contenido” como “peligrosidad social” o “ley de vagos y maleantes”. “Nuestra motivación era reivindicar nuestra memoria histórica, recordar que todos los colectivos tenemos una memoria y un pasado”, explicó Paco Tomás, uno de los creadores de “Nosotrxs somos”.