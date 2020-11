Una ovetense junto al presidente electo

Su trabajo actual en la Asociación Americana del Corazón, en la que organiza eventos de recaudación de fondos para la investigación de las causas de los infartos de miocardio, le obliga a mantenerse neutral políticamente. Admite no obstante que ha vivido estas elecciones con mucho estrés, especialmente por la difícil situación del covid-19, que, por otro lado, la obliga a trabajar desde casa.

Su única petición para hablar con LA NUEVA ESPAÑA fue que se le hiciesen preguntas cortas, “como a Trump”. Ve el triunfo de Joe Biden como una oportunidad “de juntarnos y avanzar como un país unido”, y ve en los norteamericanos “una esperanza en un futuro mejor”. Está convencida de que “va a ser posible superar la división” que se ha evidenciado de forma áspera en las últimas elecciones.

Patricia Hevia minimiza los vaticinios de enfrentamiento armado entre los estadounidenses, que no dejan de sugerirse en diferentes medios, a la vista de la actitud amenazante de algunos seguidores del presidente derrotado. “Creo que se está exagerando, no ocurrirá nada grave”, señala. Eso sí, admite que no sabe qué hará Donald Trump, presidente nominal hasta el próximo enero, lo que añade una cierta incertidumbre de futuro. Pero ella es optimista y cree que el panorama se terminará despejando.

Hevia asegura que estas elecciones han supuesto un antes y un después en la política norteamericana. “Es la mayor participación en unas elecciones que se ha registrado en la historia. La gente joven ha salido a votar en masa, muy ilusionada, consciente de que era una elección crucial”, asegura esta joven de origen ovetense.

Y es que han querido asegurar el cambio. Joe Biden, con más de 75 millones de votos, es el presidente con más respaldo de la historia, y Donald Trump es el candidato derrotado que más votos haya obtenido jamás, más de 70 millones, unas cifras que dan a entender el grado de polarización social en el que se encuentra Estados Unidos.

Como mujer, Patricia Hevia resalta, sobre todo, que Kamala Harris haya conseguido llegar a ser la próxima vicepresidenta del país más poderoso de la Tierra. No solo es la primera mujer que llega a ese cargo (y no será la última, como ella misma se ha encargado de resaltar en los medios), sino que es la primera mujer de color –es hija de un jamaicano y una mujer nacida en la India– que lo hace. Hay quien vaticina incluso que podría ser la primera presidenta de Estados Unidos si Joe Biden no logra terminar el mandato, aunque ya es rizar el rizo...

“Que esta mujer haya llegado a vicepresidenta es algo que vamos a recordar toda nuestra vida. Además, es una mujer que viene de una familia de inmigrantes. Nos hace pensar a quienes tenemos esa condición en este país que todo es posible en Estados Unidos”, añade. “Ahora mismo hay muchas chicas jóvenes de color que están viendo a Kamala como un ejemplo a seguir, les da esperanza de tener una vida mejor y las impulsa a luchar por conseguir sus sueños”, aprecia.

Dicho sea de paso, Joe Biden no es el primer presidente al que esta joven ovetense saluda en persona. Ya van tres, como resalta orgulloso su abuelo, el ovetense José Luis Hevia. Bill Clinton ya le dio la mano en una ocasión, y también pudo estar cerca de Barack Obama, dado que su pareja trabajaba en el gabinete del presidente afroamericano.

La última vez que estuvo en Oviedo fue durante las pasadas Navidades y no sabe bien cuándo podrá verles de nuevo. Siempre acude con su hermana durante el verano, pero esta vez no ha sido posible por las restricciones de la pandemia. “No quiero ponerlos en peligro tal como está el covid. Para llegar a Asturias tengo que coger tres aviones, y es un riesgo”, asegura. La pandemia la está viviendo en su casa de Washington DC. “Quizá tenga que seguir teletrabajando hasta el próximo mes de enero”, aventura.