Más cautos que las bolsas de medio mundo, que ayer registraron subidas históricas, pero igual de optimistas se mostraban los científicos sobre la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer. La farmacéutica estadounidense, que se hizo célebre hace más de dos décadas por las pastillas azules del Viagra, elevó ayer el ánimo del planeta al anunciar que su fármaco ha obtenido una eficacia del 90% en la fase 3 de ensayos clínicos, lo que le permitiría obtener una rápida autorización de emergencia antes de final de este año. El anuncio trajo un rayo de esperanza a Asturias, con las UCI a rebosar,

Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afincado en Gijón, celebra lo que considera “una buena noticia” pero pide “cautela”. “Es muy positivo saber que hay eficacia en el desarrollo de la vacuna y que genera inmunidad pero falta que los resultados se publiquen en revistas científicas supervisadas por pares”. “El estudio no está completo, no estamos a la vuelta de la esquina”, insiste. López Acuña subraya una y otra vez que es “una buena noticia” pero pide que se tome “con calma y perspectiva”. El científico apunta algunos aspectos claves: “esta vacuna tarda en tener efecto un mes, no genera una inmunidad inmediata; necesita dos dosis y hay que conservarla a -80 grados centígrados, lo que dificulta mucho las tareas de almacenamiento y distribución”. Aún con toda esta prudencia la UE ha firmado un acuerdo para la compra de 200 millones de dosis.

Lo anunciado por Pfizer se trata, como indicó la compañía junto a la firma alemana BioNTech, de “los primeros análisis interinos”, lo que obliga a la cautela, como recuerda también el pediatra y experto en vacunas Federico Martinón. “No deja de ser una nota de prensa del promotor, Pfizer, con unos números sueltos. Lo asumo por la seriedad que tiene este promotor y por el contexto en el que estamos que no será una tontería. Queda mucho por saber, pero es una muy buena noticia”.

La inmunóloga y microbióloga Liliana Alfaya, que trabaja en Nueva York para la industria farmacéutica, recalca que son “resultados de un interim anyalisis, un análisis intermedio, no finales, es muy preliminar, pero es prometedor. Si las autoridades dicen que esta eficacia, el número de pacientes y el seguimiento son suficientes como para aprobarlo de emergencia, me parece bien. Es lo mejor que tenemos”, admite.

Pfizer es la primera empresa occidental en presentar datos de eficacia de la vacuna necesarios para su distribución. Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe ahora mismo en torno a este avance que podría ser clave en la pandemia:

¿Cómo se ha desarrollado la vacuna? La vacuna BNT162b2, basada en tecnología de ARN mensajero, está siendo desarrollada conjuntamente con la alemana BionNTech y ha pasado por un riguroso proceso de ensayos clínicos y un análisis de los datos preliminares de la fase 3 por parte de un comité independiente y externo que ha determinado su eficacia. “Hoy es un gran día para la ciencia y para la humanidad. Los primeros resultados de nuestra fase 3 de las pruebas de la vacuna de covid-19 proveen evidencia inicial de la habilidad de nuestra vacuna de prevenir la enfermedad”, indicó en un comunicado Alberto Bourla, consejero delegado de Pfizer.

¿Hasta qué punto es eficaz? El alto nivel de eficacia (90%) se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación, que requiere dos inyecciones.

¿La vacuna es segura? Es prácticamente cierto que lo es. “Con la mitad de los casi 44.000 sujetos vacunados no ha aparecido nada importante –recuerda Martinón–. Lo mínimo que le van a exigir las agencias de seguridad es un seguimiento de dos meses del último sujeto vacunado.

¿Impedirá el contagio o solo atenuará la enfermedad? Martinón dice que aún no se puede asegurar si la vacuna impedirá la infección, como las vacunas del neumococo o el sarampión, o solo atenuará la enfermedad.

La vacuna catapulta la Bolsa española a su mayor alza en los últimos 10 años

Las bolsas europeas se dispararon ayer, impulsadas por el anuncio de una vacuna «eficaz en un 90%» contra el covid-19, tan esperada por el mundo y por los mercados. El Ibex-35, el principal índice del mercado español registró un ascenso del 8,57%, hasta los 7.459 puntos, con los valores turísticos –los más afectados por la pandemia– con registros al alza poco habituales. Ese es el caso de Amadeus (15%), Aena (14,8%), Meliá Hoteles (37%) e IAG (26%). El indicador español cosecha su mayor subida diaria de la década. De igual forma, los principales parquets, continentales registraron ascensos que llegaron a superar el 5%. El DAX de Fráncfort avanzó el 4,95%, mientras que el CAC de París ganó más del 7,52%% y el FSE de Londres, subió el 4,95%. También Wall Street se sumó a la fiesta compradora con un ascenso por encima del 4,5% en la apertura, impulsada por compañías como American Airlines, que se disparó un 22%, mientras que las empresas quédate en casa –como se las conoce en el mercado–, tipo Zoom Video Comunications o Peloton Interactive –interactiva de fitness–, registraron pérdidas que superaron el 18%. Las compañías Pfizer y BioNtech explicaron que, hasta ahora, no han encontrado problemas de seguridad serios en su tratamiento y esperan solicitar la autorización de uso de emergencia de EEUU a finales de este mes. BioNTech se disparó en torno al 19% y Pfizer, hasta el 8% al cierre del mercado europeo, impulsando a los sectores más castigados por la crisis sanitaria.