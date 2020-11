El virus planea en el aire

El estudio fue encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a los investigadores “de reconocido prestigio” Antonio Alcamí (CBM-CSIC), Margarita del Val (CBM-CSIC), Miguel Hernán (Universidad de Harvard), Pello Latassa (Gobierno de La Rioja), José Luis Jiménez (Universidad de Colorado), Xavier Querol (IDAEA-CSIC), Ana Robustillo (Hospital Universitario La Paz), Gloria Sánchez (IATA-CSIC) y Alfonso Valencia (BSC-CNS).

Entre ellos, José Luis Jiménez, uno de los 239 científicos que el pasado mes de julio enviaron una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la importancia de la transmisión por aerosoles, ha defendido en “El Faro de Vigo”, en una información recogida por R. López, que “las medidas contra el contagio por aerosoles no son difíciles y muchas son gratis; por eso y por el principio de precaución deberían adoptarse”. Ahora, tras la difusión de este nuevo informe que corrobora lo que lleva tiempo suponiéndose, Jiménez considera que “es una gran noticia que España dé un paso hacia delante para alinearse con países que ya reconocieron la transmisión por aerosoles como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y Bélgica”.

Manuel Ángel Martínez Muñiz, el jefe de Neumología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés y presidente de la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria, afirma que las conclusiones de ese estudio corroboran que las medidas de protección que se están aplicando son las mas adecuadas. “La mejor manera de protegerse es la mascarilla; también la higiene, porque esas gotitas minúsculas no solo quedan en suspensión, también se depositan en las superficies. La otra medida protectora es la ventilación, porque con aire circulante se eliminan con más rapidez”, explica.

“Esa es, de momento y mientras llega la que Pfizer acaba de anunciar, la vacuna que tenemos”, afirma el médico asturiano, que reconoce con franqueza que en el hospital avilesino reina estos días un clima de “mucha preocupación” por la evolución de la epidemia. “La mascarilla es incómoda, pero es la mejor forma de protegerse”, recalca, y el nuevo estudio sobre la importancia de la propagación a través de los aerosoles “nos reafirma en la importancia de esas medidas”. Por eso, Manuel Ángel Martínez Muñiz hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana: “Los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad, si no da igual lo que las autoridades decreten”.

“La mejor manera de protegerse es la mascarilla; también la higiene, porque esas gotitas minúsculas no solo quedan en suspensión, también se depositan en las superficies. La otra medida protectora es la ventilación, porque con aire circulante se eliminan con más rapidez”, indica Miguel Ángel Martínez Muñiz, jefe de Neumología del Hospital San Agustín de Avilés. Un paso adelante para España. “Es una gran noticia que España dé un paso hacia delante para alinearse con países que ya reconocieron la transmisión por aerosoles como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y Bélgica”, reconoce José Luis Jiménez, uno de los autores del informe encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a un grupo de investigadores españoles de “reconocido prestigio”.

El neumólogo asturiano explica, de manera muy elemental, que al hablar de aerosoles los científicos se refieren a las “gotitas microscópicas” que se emiten constantemente con el aliento, “unas caen, otras quedan más tiempo en suspensión; cuando se canta, cuando se habla alto, se corre y se jadea, esas gotitas minúsculas llegan a más distancia”.

A tenor de las investigaciones que confirman que la vía de los aerosoles es trascendental en la expansión del covid-19, los investigadores han lanzado recomendaciones como trasladar los actos al exterior y ventilar o filtrar los espacios cerrados, además del consabido uso de mascarilla, extremar la higiene, el distanciamiento físico y social, el trabajo a distancia y evitar eventos con alta densidad de personas, especialmente en interiores cerrados.

El estudio encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación concluye que hay un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que el contagio por aerosoles sea la “forma de transmisión dominante” y a que sea la “forma más habitual de contagio en eventos de superpropagación”.

El documento incide en la “importancia” de explicar a la población el papel de la transmisión aérea. Los autores del informe se detienen a explicar que al respirar, hablar, gritar, toser o estornudar se emiten abundantes partículas: gotículas y aerosoles, y cada una se comportan de distinta manera.

Las gotículas infectan por impacto en los ojos, fosas nasales o boca, y caen al suelo hasta a uno o dos metros de la persona que las emite, mientras que los aerosoles infectan por inhalación y viajan hasta más de dos metros antes de caer al suelo. Los aerosoles presentan una mayor infectividad porque penetran más profundamente en los pulmones y, además, podrían causar una mayor gravedad en la enfermedad. Ese mismo comportamiento se observa en la gripe, en la que la dosis infectiva con síntomas similares es 100.000 veces mayor por deposición en la nariz que en los pulmones, y también ocurre algo similar con la viruela.

Los científicos, aunque recomiendan las actividades en exteriores, recuerdan que también se han documentado bastantes casos de contagio en exteriores si no se mantiene la distancia, la mascarilla y las medidas de higiene. En cuanto a las escuelas, apuntan a la conveniencia de reducir el ratio en las escuelas para no superar un alumno por cuatro metros cuadrados, algo que “especialmente en Secundaria no se cumple”.