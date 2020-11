Tras la exclusiva que ha salido este miércoles en la revista HOLA como contestación, de alguna manera, a la entrevista que dio Kiko Rivera la semana pasada en Lecturas, se asegura, a través de un comunicado emitido por la abogada de Isabel Pantoja, que esta va a tomar medidas contra todo aquel que hable mentiras sobre la herencia de Paquirri y sobre su intimidad. Kiko Rivera no se ha pronunciado, pero si ha hablado con algunos amigos suyos, como por ejemplo Rafa Mora.

El colaborador de Sálvame acaba de comentar en su programa que ha hablado con el hijo de Isabel Pantoja y asegura que ha notado al dj muy frío y que no se retracta de ninguna palabra que emitió hace una semana en la entrevista que le realizó Mila Ximénez.

Pero esto no es todo, Rafa Mora ha confesado que: "Me ha dicho que esto ya es irreparable". Y es que parece que la relación entre madre e hijo está en su peor momento y por parte del dj no hay vuelta atrás, quiere conocer toda la verdad y no perdona el comportamiento que ha tenido la cantante con los periodistas, ya que se ha comentado que ha hablado con ellos.