El número premiado (con 11 millones de euros) del sorteo especial del el 11 del 11 de la ONCE ha sido 02583, serie 029. Los otros 11 premios, agraciados con 1 millón de euros cada uno, han sido: 93539, serie 057, 98638, serie 107, 14803, serie 030, 59263, serie 023, 50497, serie 089, 13269, serie 093, 76011, serie 023, 53865, serie 097, 06578, serie 120, 84707, serie 091, 05439, serie 096. El 11 del 11 de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la ONCE. Juega comprando el 11/11 de la ONCE y participa en uno de los sorteos más especiales. Puedes ganar 11.000.000 de euros y 11 premios de 1.000.000 euros. Elige el número que más te guste y compra tu cupón. Miles de premios te están esperando. Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que mañana sigues teniendo la oportunidad de participar en los sorteos diarios y semanales de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado (en este enlace puede comprobar los resultados de los sorteos pasados).

El juego

Con el Sorteo 11/11 de la ONCE miles de premios te esperan.

Comprando tu cupón para el sorteo extraordinario 11/11 de la ONCE tienes la posibilidad de ganar un primer premio de 11.000.000 € y hasta 11 premios de 1.000.000 € al contado que pueden ser tuyos.

La emisión del producto estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.

Puedes conocer todos los detalles del cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

¡Juega y gana hasta 11.000.000 € en el próximo Sorteo 11/11 de la ONCE del año 2020!

Premios número principal:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 20.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 800 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 5 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios números adicionales:

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera (11.000.000 €) y segunda categoría (1.000.000 €).

Una vez celebrado el sorteo, consulta los resultados del Sorteo 11/11 de la ONCE y comprueba si has sido uno de los afortunados de este sorteo extraordinario celebrado el 11 de noviembre de 2020.

¿Quieres saber cuántas veces ha salido premiado un número o una terminación? Puedes consultar las estadísticas por número o las estadísticas por terminación para los productos de cupón.