Kiko Rivera hizo anoche un especial de la herencia de Paquirri que sin duda quedará para la historia de la televisión porque habló de cosas que no se sabían y que hasta ahora eran impensables en la familia Pantoja. El hijo de Isabel Pantoja completamente derrumbado y no sabe por dónde empezar a investigar todos los tejemanejes que su madre ha hecho con la propiedad que Paquirri le dejó en su testamento.

En todo este contexto, Fran Rivera ha llamado al programa y ha entrado en directo, completamente roto, para dar su máximo apoyo a su hermano y ha dicho lo siguiente entrecortado por las lágrimas:

"Solamente decirte hermano que siento muchísimo por lo que estás pasando porque yo he sufrido mucho y decirte que estamos contigo, que creo que estás siendo muy valiente, todo esto nos ha separado durante mucho tiempo y espero que esto se termine. Vas a contar conmigo, por supuesto. Hay mucho más de lo que se ha hablado, hay por desgracia mucho más. Voy a callar por respeto a ti, para que no pases por el sufrimiento por el que hemos pasado Cayetano y yo. Yo sé esto desde hace muchos años, no me estáis contando nada nuevo. Yo esto lo he sufrido en silencio por respeto a mi hermano y es él, el que lo está haciendo, yo creo que Papá estaría orgulloso"

Kiko Rivera se quedaba completamente descompuesto y sin saber qué decir y explicaba: "Yo he llamado a mis hermanos pidiendo disculpas. Es que no sé qué decir, yo he hablado con mis hermanos y les he llamado para pedirle disculpas por algo que no tengo nada que ver, simplemente he creído a una madre como haría cualquier hijo, hasta que he dejado de creer".

Reencuentro

Son muchos los temas que se están tratando en el especial de la herencia de Paquirri y lo cierto es que no cabemos en el asombro que tenemos de las declaraciones tan fuertes que ha hecho Kiko Rivera sobre su madre. Una de las cosas que se han producido esta noche es el reencuentro del dj y su primo, Canales Rivera, algo que no habíamos visto nunca públicamente y que hoy se ha producido. Pero antes, estas son las declaraciones del hijo de Teresa Rivera tras oír a su primo:

"Para mí está siendo importante toda la semana, el tiempo da la razón y pone a cada uno en su sitio. Me da pena verle así (a Kiko), pero esto posiciona a mi abuelo en el lugar que se merecía. Yo convivo con mi madre y con mi tío Riverita, él está un poco ajeno, siempre ha sido así y mi madre está alucinada. Mi madre tiene la conciencia muy tranquila, tener que ver a Kiko en esta situación le está doliendo en el alma. Yo he visto a Kiko con 13 o 12 años subiéndose en un coche en Atocha, coincidí en una venta de unos amigos en común y ahora, hace un año y poco que pude compartir una tarde con él. Lo más importante para mí es que cuando lo veo, parece que antes de ayer también lo estuve. Nos medimos más y nos observamos más de lo que hablamos. Siempre le pregunto por la familia y por la madre. A mí no me importaría, me gustaría que Kiko establezca relación con los Rivera. Me gustaría que me viera como un aliado, pero no sólo a mí, hablo en boca de todos los Rivera, no solo para ahora, para cuando quiera él. A mí madre seguro que le gustaría tener relación con él, será uno más de la familia y se le tratará con el cariño que se merece".

A pesar de no poderse saludar efusivamente por las medidas de seguridad del Covid, Canales Rivera le ha dado un beso a su primo -ambos se han sometido a la prueba antes de entrar a Telecinco- y le ha dicho lo siguiente:

"Yo creo que es inevitable primo el poder sentir y empatizar contigo porque al fin y al cabo nosotros ya, como ya ha dicho tu hermano, ya lo habíamos pasado y decirte que no me alegro por un parte, pero por otra, por el abuelo que tantas veces te nombró y te quería conocer, que llegue ese momento me hace enorgullecerme de él y muchísimo más de ti"

A lo que Kiko Rivera le ha respondido: "Para mí es complicado porque he escuchado un audio de mi abuelo diciéndome lo que me está pasando ahora. Si nos hubiesen dado la oportunidad de vernos, a lo mejor no estaría aquí sentado".

Pero esto no ha quedado ahí porque Kiko Rivera se ha quedado en shock con todo lo que ha escuchado y oído de su madre esta noche y ha explicado que lo que tenía que haber hecho Isabel Pantoja es haberle criado con la libertad de relacionarse con los Rivera: "Siento pena por no haber tenido la oportunidad de haberle conocido. Cuando a ti te enseñan que esto no es bueno, pues no es bueno. Me da pena. Me siento utilizado, no me han dejado disfrutar de mi familia y eso no se puede hacer. Lo que tendría que haber hecho mi madre es 'hijo, haz lo que veas' sin hacerme ver lo que ella quería que yo viese. A la vista está que mi abuelo, en paz descanse, dice una palabra que es 'mentirosa' y me tengo que callar, no puedo decir nada".