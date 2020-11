Lucha de números, porcentajes y declaraciones en la carrera por la vacuna contra el covid-19. Apenas una semana después de que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaran el 90% de eficacia de su fórmula y que la vacuna rusa presumiera de un 92% de éxitos, la compañía estadounidense Moderna afirma que su inmunización es eficaz al 94,5%. Todos estos esperanzadores resultados se han dado a conocer a través de notas de prensa emitidas por los fabricantes en referencia a los resultados preliminares de la fase 3 de los ensayos clínicos, en los que se analiza una muestra de voluntarios.

El estudio a gran escala de esta vacuna testea el compuesto en más de 30.000 voluntarios en todo el mundo; entre los cuales una parte recibe la vacuna y la otra un placebo. El estudio de la efectividad del compuesto toma como muestra 95 pacientes que han contraído una infección por coronavirus. El análisis de estos casos mostró que entre los casos de covid-19 solo cinco de ellos habían recibido la vacuna real, mientras que los otros 90 eran del grupo placebo. Asimismo, ninguno de los 11 casos graves había recibido la inmunización real.

La compañía afirma que no se detectaron efectos adversos graves tras el suministro de las dos dosis. Solo molestias leves como dolor en el lugar del pinchazo (2,7%), fatiga (9,7%), dolores musculares (8,9%) y de articulaciones (5,2%) y cefalea (4,5%). “El análisis preliminar sugiere un perfil de seguridad y eficacia ampliamente consistente”, zanja Moderna en un comunicado emitido este mismo lunes. Si la solicitud prospera, las primeras dosis de este compuesto podrían empezar a repartirse mientras los estudios clínicos siguen en marcha.

El éxito de estos resultados, revisado por un comité independiente de expertos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), le vale a la farmacéutica para dar el siguiente paso. En las próximas semanas, Moderna solicitará una autorización de emergencia de la vacuna ante la agencia del medicamento estadounidense (FDA) y a los demás organismos reguladores del mundo.

La empresa espera poder tener 20 millones de dosis para finales del 2020, que se destinarán exclusivamente a Estados Unidos. A lo largo del 2021 la farmacéutica espera producir entre 500 y mil millones de dosis más para encarrilar así su reparto global. España participa en el proceso de producción de esta vacuna, aunque hoy por hoy no hay ningún acuerdo de compra venta ni con el país ni con Europa. La Comisión Europea espera poder cerrar un pacto en los próximos días.

La vacuna de Moderna se puede distribuir usando las infraestructuras de almacenamiento y envío de cadena de frío ya existentes. La empresa estima que las dosis se mantengan estables a temperaturas estándar del frigorífico y que se puedan almacenar hasta seis meses a 20 grados bajo cero. Esto supondría una importante ventaja estratégica frente a la fórmula de Pfizer y BioNTech, que se podría mantener solo a través de una cadena de ultrafrío.

La noticia de Moderna ha sido recibida con aplauso en EE UU, pero también con responsable cautela. El doctor Anthony Fauci, máximo experto en enfermedades infecciosas del país, la ha valorado este lunes como “un contundente paso hacia donde queremos estar para controlar este brote”, pero también ha urgido a los ciudadanos a sobreponerse a la “fatiga covid” y mantener los hábitos recomendados para combatir la propagación del coronavirus.

Simón replica a los médicos que piden su cese: “No se crean que este puesto es ningún regalo”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, respondió ayer a los colegios y organizaciones médicas que el pasado fin de semana pidieron su cese. “No se crean que este puesto es un regalo, ni muchísimo menos: este puesto, y más en este momento, es un puesto en el que se lleva uno todas las responsabilidades y se lleva uno muchos sinsabores”, respondió en una entrevista en TVE. La Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos de España acordó el sábado exigir su cese “por su incapacidad manifiesta y prolongada durante la evolución de la pandemia” y por unas declaraciones que vertió el jueves sobre los contagios entre profesionales sanitarios. Fernando Simón acepta que la organización “está en su derecho” de pedir su salida del puesto que ocupa, pero añadió que deben trasladar su petición a sus superiores, que son los que decidirán “lo que hacen o no”, porque él no deja de ser un funcionario público. En su rueda de prensa de los lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia en España, Simón volvió a ser interpelado sobre este asunto. “Lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío”, contestó. “Si tengo que estar, yo estaré; si se considera que no debo estar, pues no estaré”, manifestó. En su defensa salió ayer mismo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien le definió como “un servidor público ejemplar”. “Tiene todo mi apoyo como ministro de Sanidad”, afirmó.

La expansión de la epidemia se ralentiza en la mayoría de España y Europa

Tendencia a la baja en la zona de alto riesgo en España. Todo indica que, salvo excepciones, la estabilización ha dado paso a una inclinación positiva de la curva, que tardará en notarse unas semanas en los ingresos hospitalarios y los fallecimientos. Sanidad notificó 38.273 nuevos casos de covid-19 desde el viernes, lo que sitúa la incidencia acumulada media por 100.000 habitantes en 14 días en 470, con Castilla y León, País Vasco, Aragón, La Rioja y Ceuta por encima de los 700 y Murcia, Asturias y Melilla por encima de los 600. Madrid bajó hasta 310, solo por detrás de Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Deberán transcurrir entre una y dos semanas para que se produzca un ralentización de los ingresos hospitalarios y más de tres para el de los fallecimientos. En el último registro, notificado ayer, tanto unos como otros siguen aumentando: 20.452 pacientes hospitalizados (frente a los 20.269 del viernes) y 3.156 en la UCI (3.125), y 484 fallecimientos (1.082 en los últimos siete días). En Cataluña ha bajado la velocidad de propagación del virus y han disminuido hasta 1.100 los nuevos contagios, aunque no se ha aliviado la situación hospitalaria, con 587 ingresados en la UCI y 52 nuevas muertes. Los datos de las últimas 24 horas, en las que se habían registrado 142 nuevos positivos, refleja el ritmo descendente de la epidemia en Navarra. Andalucía informó ayer de 22 fallecimientos por covid-19 en las últimas 24 horas, con 2.127 casos diagnosticados (1.500 menos que el día anterior), 3.269 hospitalizados (505 en las UCI), lo que supone un aumento de 90 pacientes tras cinco días a la baja. Los contagios diarios también bajan en Europa, aunque las cifras siguen siendo altas, por lo que los países se muestran reticentes a aliviar unas restricciones que han favorecido esa ralentización durante la segunda ola de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cuantifica en 54,3 millones los infectados (528.000 más que la jornada anterior) y en 1,3 millones los fallecidos (otros 8.300 en veinticuatro horas, un indicador también al alza).