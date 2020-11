Oviedo / Barcelona,

Agencias / E. L.

Cataluña, la segunda autonomía con más habitantes de España y la comunidad pionera en cerrar la hostelería para frenar la expansión del coronavirus, inicia el lunes la reapertura de los negocios y con unas medidas mucho más laxas de lo inicialmente previsto, fruto de las reivindicaciones de los empresarios afectados. A partir del lunes los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 21.30 y no hasta las 17.00 horas como se había fijado inicialmente. Además, las terrazas podrán abrir al 100% (y no al 30% inicial), siempre y cuando se respete la distancia de dos metros entre mesa y mesa, y el interior, al 30%, como ya estaba previsto. Además, Cataluña levantará el confinamiento perimetral en el tercer tramo del plan, en torno al 21 de diciembre, y no en enero. Pero se mantendrá el toque de queda de 22 a 06.00 horas. El plan inicial había suscitado las protestas del sector hostelero, pero también el enfado de ERC con JxCat.

Abrir sin haber cumplido.

La Generalitat ha tomado estas decisiones, mucho más flexibles de lo planeado en un inicio, pese a que de los tres objetivos que se había marcado para desescalar (que la velocidad de contagio bajara de 1, que no hubiera más de mil contagios diarios y que las ucis tuvieran un máximo de 300 pacientes covid) Cataluña solo cumple uno de ellos, según informa Beatriz Pérez. La velocidad e contagio o Rt, está en 0,76. Pero todo lo demás no se cumple. Las autoridades sanitarias catalanas registraron ayer jueves 2.501 nuevos contagios y tiene a 553 personas en la uci. El vicepresidente del Govern y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha justificado ese suavizamiento de las medidas en que, aunque el número de pacientes graves está “lejos” del objetivo, “los indicadores dicen que estos datos mejorarán”.

También la cultura.

La primera fase del plan catalán contempla la reapertura de actividades culturales, ya que cines, teatros y salas de conciertos podrán abrir con un aforo del 50% y un máximo de 500 personas, mientras que bibliotecas, museos y salas de exposición ampliarán su aforo permitido del 33% actual al 50%. El sector cultural catalán ha celebrado la flexibilización de las actividades culturales a partir del lunes.

El País vasco, cerrado hasta el 10 de diciembre.

El Gobierno Vasco prorrogará hasta el 10 de diciembre las medidas que ya está aplicando para frenar la expansión de la covid-19, con una reducción al máximo de la movilidad y los contactos sociales, tras constatar que están siendo efectivas y se reflejan en el cambio de tendencia de la pandemia en Euskadi. La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, explicó ayer: “Vamos bien, pero no estamos bien”. También incidió que se mantiene en Euskadi una transmisión muy alta del virus, pero con una tendencia descendente de la curva epidemiológica. En el País Vasco está cerrada la hostelería y el toque de queda a las 22 horas.

Retroceso.

La incidencia acumulada de casos de coronavirus en toda España descendió ayer jueves por décima jornada consecutiva hasta los 436,27 por cada 100.000 habitantes en 14 días, según los datos del Ministerio de Sanidad, que informó de 252 muertes en las últimas 24 horas, 99 menos que el miércoles.

El director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, considera una buena noticia este descenso de la incidencia acumulada, pero apunta que siguen siendo cifras muy elevadas, muy por encima de los objetivos marcados para situaciones de alto riesgo, riesgo medio o bajo.

En España, indicó, consideramos cualquier incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 como de muy alto riesgo o de riesgo casi extremo y, “aunque la tendencia es muy favorable, no podemos confiarnos en absoluto”. El objetivo final es no tener casos, o por lo menos estar en los 60 casos.

Cae la presión hospitalaria.

Los datos indican, además, que se reduce también la presión hospitalaria, de forma que las camas con enfermos covid representan el 15,18 % del total y baja ligeramente la situación en las UCIS, con un 31,66 % de pacientes con coronavirus ingresados en estas unidades.

La mayor presión en las UCI la soportan Melilla (con el 71,43 % de sus camas UCI ocupadas por enfermos de la covid) y La Rioja (con un 58,33 por ciento), muy por delante de Aragón, con un 52,36 % y Asturias, con un 49,83 %.

Simón ha advertido también de que, a pesar de que están descendiendo el número de fallecidos, la presión sobre el sistema asistencial sigue siendo importante, especialmente en Atención Primaria con los casos más leves.

Y ha mostrado su satisfacción por el ligero descenso en las ucis, un factor favorable que viene determinado por el hecho de que estén registrándose más altas hospitalarias que ingresos: ayer hubo 1.727 ingresos y las altas fueron 2.246. Prácticamente, todas las comunidades dieron más altas que ingresos, según Simón.

En los últimos 14 días, se diagnosticaron en España 205.159 contagiados.

Ocho meses después de la infección por SARS-CoV-2, el virus que provoca covid-19, la mayoría de las personas que se han recuperado todavía tienen suficientes células inmunes para defenderse del virus y prevenir la enfermedad, según un nuevo estudio de investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla (California) y la escuela de medicina del Monte Sinaí de Nueva York. Además, apunta que la duración de estas células podría durar incluso años, ya que los supervivientes de un anterior coronavirus, el SARS, aún portan ciertas células inmunes importantes 17 años después de recuperarse. La investigación, que aún no ha sido revisada por otros científico ni publicada en una revista científica, es el estudio más completo y de largo alcance sobre la memoria inmune al coronavirus hasta la fecha. La comprensión de la memoria inmunológica del SARS-CoV-2 es fundamental para mejorar las pruebas diagnósticas y las vacunas, y para evaluar el probable curso futuro de la pandemia. Los investigadores analizaron múltiples compartimentos de la memoria inmune circulante al SARS-CoV-2 en 185 casos de covid-19, incluyendo 41 casos 6 meses después de la infección.

Johnson&Johnson dice que su vacuna costará unos 8 euros

La farmacéutica Janssen, perteneciente a la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, prevé tener la vacuna contra la covid-19, en cuyos ensayos de fase III participa España, en el segundo semestre de 2021 a un precio inferior a los 10 dólares (unos 8,4 euros al cambio actual) Así lo rebeló ayer el vicepresidente del Comité Ejecutivo de Johnson & Johnson, Joaquín Duato. El estudio, aprobado el miércoles en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, prevé garantizar la vacuna “en algún momento del primer o segundo semestre de 2021”, declaró Los primeros resultados clínicos de Pfizer y Moderna, con un 95 % de eficacia, son cifras que suponen “buenos presagios” para el resto de farmacéuticas centradas en la misma proteína. Según el directivo de Johnson & Johnson, la farmacéutica ha trabajado en la cadena de suministros para poder ofrecer mil millones de vacunas en 2021 a través de una red de colaboración. “Durante los próximos seis meses habrá buenas noticias”, indicó Duato.

