Oviedo

Sala Borrón. El Instituto Asturiano de la Juventud ha abierto el plazo para que los jóvenes artistas plásticos del Principado presenten sus propuestas con vistas a exponer en la sala Borrón en la temporada 2021-2022. A esta convocatoria pueden concurrir artistas o colectivos de artistas asturianos, naturales o residentes en Asturias, o descendientes hasta segundo grado de emigrantes de la comunidad, cuya edad no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2020. se puede presentar cualquier propuesta artística: pintura, escultura, fotografía, dibujo, instalaciones, videoinstalaciones, etcétera. El tema, la técnica y los materiales serán de libre elección. El plazo de presentación de la documentación estará abierto hasta el 26 de noviembre.

Museo del Prerrománico. Las restricciones sanitarias que causa la pandemia mantienen cerrado al público el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico asturiano. Sin embargo, el equipamiento, que organiza actividades virtuales a menudo, dispone de numerosos recursos en su página web para continuar aprendiendo y disfrutando del Prerrománico asturiano con manualidades, pasatiempos, visitas virtuales a monumentos de este arte único o juegos de preguntas y respuestas.

Gijón

Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). La 58.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) se celebra en formato telemático, hasta el próximo 28 de noviembre. Las películas se podrán seguir por las plataformas Filmin y Festhome, además de en la web FICX.TV. Además, hoy tendrán lugar los siguientes actos que se podrán seguir por la web del festival: a las 12.00 horas, la periodista y escritora Desirée de Fez ofrece una masterclass; a las 17.00 horas, Matías Piñeiro, director de “Isabella”, protagoniza un conversatorio; a las 18.15 horas, será el turno de Julio Hernández Cordón, director de “Se escuchan aullidos”; a las 19.15 horas, habrá una mesa redonda bajo el título “La memoria negada”, con la participación de Ramón Lluis Bande, Carolina Corral, Almudena Carracedo y TBC (moderará Arantza Margolles, y a las 20.45 horas, María de Medeiros impartirá una masterclass. Algunas de las películas que se emitirán en la sección “Albar” son: “¡Al abordaje!”, a las 18.00 horas; “Notes from the underworld”, a las 18.30; “Isabella”, a las 18.45; “One of these days”, a las 20.00; “Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait”, a las 20.15. En la sección “Retueyos”: “Stray”, a las 18.30 horas, y “Poppy Field”, a las 19.15. En la sección “Tierres en trance”: “La fortaleza”, a las 18.45 h; “Se escuchan aullidos”, a las 19.30; “Como el cielo después de llover”, a las 19.30; “Implosión”, a las 20.30. En la sección de cortometrajes: “This day won’t last”, a las 18.00 h; “O cordeiro de deus”, a las 18.00; “The man and the head”, a las 18.00 “Los ladrillos”, a las 18.00 h.

Las Cuencas

Concierto online en Mieres. Los grupos de cámara del Ateneo Musical de Mieres ofrecen hoy, a partir de las 20 horas, un concierto titulado “Mosaicos II”. Será a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Mieres. Se trata de la segunda parte del recital ofrecido por el Ateneo el día 14. Participarán una treintena de músicos que forman parte de la banda sinfónica del Ateneo. “Al igual que un mosaico está compuesto de pequeñas piezas o teselas, nuestra banda se compone de grupos instrumentales con unos magníficos músicos que son capaces de expresar su arte también en otras formaciones más pequeñas, y que presentarán a buena parte de los instrumentos que componen nuestra banda, otorgando así variedad y diversidad al concierto”, explican desde la Escuela de Música.