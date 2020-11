Agenda: qué hacer hoy 23 de noviembre en Asturias

Semana de la Ciencia y la Tecnología. La Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Oviedo celebra su 20.º aniversario con una edición virtual. El evento, que se desarrollará desde hoy y hasta el domingo 29 de noviembre, está patrocinado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (Ministerio de Ciencia e Innovación) y cuenta con la colaboración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. La institución académica también desarrollará telemáticamente “La noche europea de los investigadores” el 27 de noviembre, en el marco del proyecto que la Comisión Europea ha concedido al Grupo 9 de Universidades. Más información en https://ucc.uniovi.es/promocion/semanaciencia/ciencia.

Museo del Prerrománico. Las restricciones sanitarias que causa la pandemia mantienen cerrado al público el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico asturiano. Sin embargo, el equipamiento, que organiza actividades virtuales a menudo, dispone de numerosos recursos en su página web para continuar aprendiendo y disfrutando del Prerrománico asturiano con manualidades, pasatiempos, visitas virtuales a monumentos de este arte único o juegos de preguntas y respuestas.

Gijón

Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). La 58.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) se celebra en formato telemático, hasta el próximo 28 de noviembre. Las películas se podrán seguir por las plataformas Filmin y Festhome, además de en la web FICX.TV. Además, hoy tendrán lugar los siguientes actos que se podrán seguir por la web del festival: a las a las 12.00 horas, los expertos Enrique Acosta, David Rodríguez y Agustina Lumi imparten una mesa redonda titulada “Nuevas vías de distribución”; a las 16.00 horas la directora Mercedes Gaviria imparte un conversatorio en la sección “Tierras en trance”; a las 17.15 hay un nuevo conversatorio con Meritxell Colell y Lucía Vasallo, coordinadoras de Transoceánicas en la sección “Retueyos” y “Tierras en trance”; a las 19.00 horas se celebra una mesa redonda titulada “El cine como ejercicio de fantasmas” con los directores Celia Viada, Pilar Monsell y Fon Cortizo, modera Irene Gutiérrez; a las 20.30 horas hay un nuevo conversatorio con Javier Van de Couter en la sección “Tierras en trance”. Algunas de las películas que se proyectan son las siguientes. En la sección “Albar”, a las 19.00 horas, “Voices in the wind”; en la sección “Retueyos”, a las 20.00 horas, “9 fugas”; en la sección “Tierras en trance”, a las 18.30 horas, “Chaco”; en la sección de cortometrajes se puede ver “Cause of Death” entre otras piezas.

Avilés

Club de lectura sobre ficción. El Club de Lectura “Una habitación propia”, impulsado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés, celebra su segunda sesión del ciclo dedicado a la ciencia ficción, analizando “El mundo resplandeciente”, de Margaret Cavendish. Será a las 17.30 horas y de forma virtual, a través de Zoom, ante las restricciones impuestas por la pandemia del covid. El ciclo lleva por lema “Distopía y utopía en la ciencia ficción escrita por mujeres”. El primer encuentro tuvo lugar el pasado 26 de octubre en torno al título “Los que cambiaron y los que murieron”, de Bárbara Comyns. Las sesiones estarán coordinadas por Rebeca Fernández Alonso, licenciada en Filología Hispánica y doctora en Estudios de la Mujer por la Universidad de Oviedo.

Mercado de los lunes. Avilés organiza su mercadillo popular, solo de alimentación, en la plaza de abastos Hermanos Orbón, de 09.00 a 14.00 horas.