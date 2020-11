“Los protagonistas de ‘Entre perro y lobo’ son de una estirpe que ya no existe”

–Ha definido su historia como una “jungle movie”. ¿Por qué esa etiqueta?

–La selva es un personaje más. Pensaba en “El corazón de las tinieblas”, de Joseph Conrad, y en cómo esa selva se convierte en una pesadilla. En Conrad es un relato que alude a la colonización; en la mía, son unas memorias de guerra. La historia ocurre en la Sierra Maestra, con un pasado heroico y kilómetro cero de la Revolución cubana contra Batista. Pero mi película está llena de veteranos de Angola y es un homenaje. Hay quien ha olvidado ese episodio.

–La obra tiene también cierta factura de docuficción...

–Bueno, parto de que los protagonistas son campesinos. Los podía filmar día a día, en sus trabajos, o ir con ellos a lo más profundo de la sierra y filmar sus entrenamientos (militares). Esta era la manera de introducirlos en el guion para crear un estado cercano al de la guerra: recrearlos como soldados. Hablar de lo que sintieron, de sus inseguridades... Me parecía un dispositivo interesante para lograr esa participación y verlos en ese “modo guerrillero”. Para ellos sigue presente, mientras que el mundo dejó de hablar de aquella guerra.

–¿Esos rituales militares son la manera de escenificar la camaradería entre veteranos?

–Hablé con ellos de la guerra y muy rápido empezaron a recordar: el francotirador, el ataque aéreo... Empezaron a hacer cosas con las que yo alucinaba: revivían la guerra con su cuerpo. Se hicieron un bastón zapador, por ejemplo, así que me dije que todo eso tenía que estar en la película.

–Una de las lecturas posibles es que se hace una defensa de la revolución como continuidad.

–Sí, es como un mantra. Pero el mundo va rápido. Pertenecen a una estirpe de hombres que ya no existe. Si hoy te mandan a defender un ideal con tu vida, no sucederá de la misma manera. Es una generación que se acaba ahí y que levantó un ideal con su piel y su vida. Es lo que me interesa. La película muestra un acto de resistencia que todos debemos tener, sea desde la ecología, el indigenismo... Ellos lo hacen a su manera. Lo crudo es que he hecho una película sobre héroes olvidados.

–Hay un tono crepuscular y esos personajes son, a veces, como quijotes. Tiene algo de novela de caballería de ahora.

–Sí, está muy acertado: Tres quijotes en un canto de gesta suspendido en el tiempo.

–Dedica la obra a su padre...

–Mi padre hizo su servicio militar en el Sáhara, en los años sesenta, y más allá de que estuviera o no de acuerdo con la historia colonial española, cumplió misión como paracaidista. Una generación a la que se la manda hacer algo y lo cumple. Estos hombres me recordaron a mi padre, que falleció durante la película.

–¿Y su recepción en Cuba?

–Se mostrará en el próximo marzo dentro del Festival de La Habana. La han visto solo los protagonistas y en Sierra Maestra.