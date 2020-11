La “revolución” de Maria de Medeiros

Presencia en el FICX. “Es mi primera participación gijonesa. Alejandro Díaz Castaño, el director del festival, me ha propuesto hablar de ‘Capitanes de abril’. Fue un proyecto muy ambicioso, porque es una película de guerra. Fue una aventura increíble. Empleé trece años en poder hacerla, con mil y una aventuras”.

El tema de “Capitanes...”. “Hacer una primera película es muy difícil, así que empecé por ahí, por lo más difícil. Al crecer en Lisboa, me di cuenta de que fue un privilegio extraordinario vivir esa época: la creación y consolidación de la democracia en Portugal, donde teníamos la dictadura más larga de Europa: 48 años, con 13 de terrible guerra colonial. Los protagonistas eran capitanes jóvenes, gente de acción, acostumbrada a la guerra en África; no había generales. Y dan un golpe de Estado, pero totalmente pacífico, humanista y de gran respeto al ser humano. Instauraron una democracia civil en un acto casi único en la historia. Con el tiempo, me siento más orgullosa de aquel acontecimiento. ¡Tuve suerte de vivir de niña todo aquello! Es una película de juventud que cuenta una revolución de juventud”.

“Lo que pasó en 1974 en Portugal, que hoy tiene una democracia muy digna, escapó a la Guerra Fría”

El paso del tiempo. “No voy a perder la mirada subjetiva sobre ella, obviamente. Me siento feliz por haber sacado adelante aquel proyecto, tan difícil, en un momento político donde se pudo hacer gracias a la ayuda y la benevolencia. Hay que pensar que volvimos a invadir Lisboa con los blindados. Quizás hoy no sería posible”.

La revolución y los ideales. “Creo que la revolución logró sus objetivos: somos una democracia muy sólida y no todos pueden decir lo mismo en Europa. Y es una democracia extremadamente digna. La revolución se hizo en plena Guerra Fría, pero lo interesante es que el acto mismo de aquellos jóvenes escapó a la lógica de la Guerra Fría. Triunfó el deseo de justicia, porque muchos de aquellos capitanes estaban poco politizados. Por ejemplo, el capitán (Salgueiro) Maia, cuya acción estaba motivada por convicciones personales. Tímido, discreto, nunca asumió después cargos políticos. Simboliza, de alguna manera, la pureza de esa revolución”. Nuestra gran poeta Sophia de Mello Breyner celebra en varios poemas la pureza de aquel gesto”.

“De Oliveira y Tarantino no son en el fondo tan distintos: tienen una relación muy libre con el cine”

De Manoel de Oliveira y Tarantino. “Podemos pensar que están en las antípodas, pero en el fondo no son tan distintos. Ambos tienen un universo propio, una personalidad fuerte y, además, son muy audaces en sus planteamientos. Está claro que sus universos cinematográficos son diferentes, aunque comparten una relación muy libre y lúdica con el cine. De Oliveira era una persona muy lúdica; si escuchamos sus entrevistas, nos damos cuenta de lo divertido que era. Su filmografía es muy variada, aunque muchos piensen que sus películas se parecen. Hizo de todo, también teatro y ópera; cosas de un humor absurdo. Lo que me encanta de él, también de Tarantino, es esa relación con el cine y su idea de que puede pasar de todo”.

“Mi última obra, ‘Nuestros hijos’, la rodé en Brasil pero se oscureció con la llegada de Bolsonaro”

Los caminos artísticos. “Todas esas sendas dialogan entre ellas. Aprendo mucho de una y otra forma de expresión, aunque puedan parecer diferentes. Cuando hago cine, aprovecho cosas que aprendí por mi experiencia en el teatro, y en escena, pues aplico mucha técnica aprendida en el cine. Y, a su vez, cuando canto traigo a las canciones muchas cosas de la actriz. Todo dialoga y se enriquece”.

Los proyectos, el horizonte. “Ahora estoy parada (por las medidas contra la pandemia), pero estaba con una gira de una obra de (Jean) Cocteau, ‘Los padres terribles’. Retomaremos eso cuando acabe el confinamiento. Y estoy preparando el estreno de mi última película como directora. Se llama ‘Nuestros hijos’ y fue rodada en Brasil; la presentamos en Valencia. Trata de la transmisión entre generaciones, pero también de los hijos en las parejas gais. La hicimos en un momento en que Brasil estaba adelantado en estas cuestiones. Empezó como una comedia solar, pero se oscureció con la llegada de Bolsonaro”.