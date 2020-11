El Black Friday se ha convertido en un evento esperado por todos. Si bien en un primer momento comenzó celebrándose un solo día, el último viernes de noviembre, cada vez es más común que las empresas y los comercios extiendan las ofertas en el tiempo y publiquen ofertas anticipadas, tanto antes del famoso viernes como después.

¿Cuándo empieza exactamente? Este año, por ejemplo, Mediamarkt, lanzó su campaña 'Black Noviembre' desde el día 13, por lo que se pueden encontrar ofertas durante todo el mes, aunque no es habitual.

Muchas empresas comienzan a ofrecer productos rebajados la semana de antes, es decir el viernes anterior al Black Friday. Este año, desde el día 20 ya se podía comprar a precios especiales.

No obstante, la mayoría de ofertas se concentran el 27 de noviembre, es decir el Black Friday, y el fin de semana posterior (en este caso hasta el 29 de noviembre).

Pero si no has tenido tiempo para las compras este año y se te ha pasado por completo el Black Friday, no te preocupes, porque el lunes siguiente (30 de noviembre) se celebra el Ciber Monday, que se caracteriza por las ofertas en comercios online.