En la plaza del Ayuntamiento de Pola de Siero se juntan, con distancia social, tres mujeres. Visten ropa deportiva y caminan hacia la igualdad. Son María José Prieto, Eva María Montes y Ángeles Prada. Graban sus propios vídeos para la marcha virtual –al no poder hacerla presencial por la pandemia– que organiza el Ayuntamiento de Siero por el 25N. Las observa la concejala Mercedes Pérez y todas coinciden: “Con el covid-19 esta lacra no se ha acabado, ha ido incluso a peor, es una vergüenza para nuestra sociedad, por eso no podíamos dejar pasar esta fecha sin hacer nada”.

Las tres sierenses, dos de la Pola y otra de El Berrón, comparten su visión de lo que es la violencia contra la mujer. “Se está sufriendo de una manera terrible y por eso queremos que se visibilice”, comienza Prieto.

A ella le duele que “se le quite importancia a cuando un hombre va bebido, es violento o agrede sexualmente a alguien”. Por contra, entiende que se sigue estigmatizando a la mujer “que se viste y se comporta como quiere, respetando la libertad de los demás”. Por ello trata de predicar con el ejemplo: “Tengo nietas y nietos y les inculco que sean libres y felices, por igual”.

Las actividades Marcha virtual En sustitución de la marcha anual por el 25-N, los interesados pueden enviar un vídeo al Ayuntamiento caminando. Los que se reciban se montarán en un clip que se emitirá en los canales municipales. Concurso de relatos Por quinto año consecutivo, se convoca el concurso de relatos para adolescentes “¿Y tú qué pienses?”, en el que alumnos de centros sierenses pueden participar con historias sobre la violencia contra la mujer. Punto de consulta Con el objetivo de que los sierenses tengan acceso fácil a a libros que traten la temática del machismo, el Ayuntamiento montará un punto de consulta fijo en Siero. En las bibliotecas estarán a disposición de los usuarios las publicaciones que tiene el Consistorio.

Asiente Montes, trabajadora municipal, que lamenta la situación que se vive en el concejo. Apunta que “ahora mismo hay noventa mujeres protegidas por la Policía por situaciones de violencia machista”. Indica que el dato “no ha variado mucho respecto a otros años”, pero celebra que “cada vez más mujeres se acercan al centro asesor, denuncian y piden ayuda para afrontar estas situaciones, incluso personas mayores que deciden no seguir así el resto de su vida”.

Esa decisión lleva a mejorar la existencia de las afectadas. Prada apunta: “Siempre he sido libre de vivir, ir a un sitio o a otro, sin importar los tiempos”. Por ello, desea que “todas puedan hacer lo mismo y se acabe con esta situación”. Por eso caminan, quieren que se sienta su fuerza, su rechazo a una realidad a dejar atrás.

Rondan las 120 personas inscritas en la actividad convocada en Siero para conmemorar el Día Contra la Violencia de Género. Los vídeos con cada marcha individual servirán para componer un conjunto con todos los participantes que se emitirá por los canales municipales.

Hay más actividades, una dirigida especialmente a los jóvenes, un colectivo que preocupa para que no adquieran conductas que lleven a la violencia contra la mujer. Con el concurso de relatos para adolescentes “¿Y tú qué pienses?” –que entra en su quinta edición– , se ve que las jóvenes tienen ya mucho que contar: “Es sorprendente lo que relatan nuestros hijos, por eso recomiendo a todo el mundo que lea el libro que editamos y está en las bibliotecas”, comenta Mercedes Pérez.

En las mismas se ha dispuesto un punto fijo donde los interesados pueden consultar todas las referencias bibliográficas sobre la violencia contra la mujer de las que dispone el Ayuntamiento sierense.