Es el único asturiano con obra en la sección oficial de cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). El director, escritor y periodista Tito Montero (Oviedo, 1978) compite con “Los ladrillos”, diecinueve minutos de metraje en busca -desde los valles de Mieres a Chicago- de una identidad obrera que la posmodernidad difuminó en la generación a la que pertenece este cineasta. Autor de trabajos como “Un fantasma recorre (...)”, “El pasado presente” o “Regreso a la aldea perdida”, sus trabajos se adscriben con precisión al “Nuevu Cine Asturianu”. El director comentó para LA NUEVA ESPAÑA varios aspectos de su última propuesta.

Dos relatos de Galeano. “En abril de 2019 fui invitado a la Universidad de Notre Dame, en Indiana. El aeropuerto más cercano es el de Chicago, donde estuve tres días con la cámara y dos relatos de Eduardo Galeano. Uno conectaba con la ciudad y la plaza de Haymarket, símbolo mundial de las luchas laborales por los Mártires de Chicago, y el otro con mi padre”.

El mapa y el recorrido. “Para mi trabajo necesito relacionarme con el espacio. La película ofrece un recorrido posible, mi recorrido de Chicago hacia la historia del origen del Día el Trabajador. Tiene que ver con la diferencia que traza Jonathan Perel entre mapa y recorrido. El montaje es un proceso de reescritura. Y la figura de mi padre albañil surge ahí. También la de mi abuelo, ferroviario, del que heredé mi gusto por los trenes. La parada en Union Station era importante”.

La cuestión central. “El quid de la película y mi búsqueda, sin arrogarme ninguna portavocía generacional, es cómo nos afecta el borrado de nuestro origen obrero. Somos los primeros hijos de obreros que fueron a la Universidad y tocaron el progreso, pero tenemos un problema que repensar seriamente. La Transición promovió un desplazamiento muy complejo: olvidamos de dónde venimos, lo que nos genera un conflicto; estuve como protegido ante el trabajo manual y fuimos despolitizados. Lo que propone la película es una reconexión. Somos herederos de las luchas y trabajos de nuestros mayores. Y si mi generación está un poco perdida es porque hemos olvidado todo eso”.

La apropiación. “Dejé de escribir literariamente porque no encontraba una voz que me interesara. El cine me ha guiado en la búsqueda de una voz en la que está muy presente el fragmento. La película acaba con una cita de Walter Benjamin y no es baladí. Me interesa el montaje a través del fragmento, donde no se sabe lo que es mío y no. Me interesa el avance a través de la apropiación. (Guy) Debord defiende el plagio como manera de avance de la humanidad”.

Einsenstein y Brian de Palma. “De ahí que me interese también el ‘metraje encontrado’. En una sociedad en la que la imagen está banalizada hay que cuidarse de proponer otras. De ahí que contraponga, para reflexionar, las imágenes (el carrito y la escalinata) de (Serguéi) Eisenstein (“El acorazado Potenkim”) y Brian de Palma (“Los intocables”)”.