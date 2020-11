Pilar Rubio es una colaboradora todoterreno y, semana a semana, sorprende con su divertida sección en "El hormiguero". Polifacética y atrevida, la mujer de Sergio Ramos no duda en aceptar los retos que le proponen y que siempre resuelve "sin despeinarse".

En esta ocasión, y hablando de peinados, Pilar ha querido recuperar la estética disco de la mítica época de "Studio 54" en Nueva York con motivo de la visita al programa del cantante Camilo. Aunque, más que disco, la comunicadora ha impactado por su look mitad galáctico mitad Daenerys -protagonista de la famosa serie "Juego de Tronos"- con el que ha conseguido dejarnos boquiabiertos.

Y es que, con un mini vestido plateado a juego con sus botas y hasta con sus uñas, la mujer de Sergio Ramos ha rendido su particular homenaje a la moda sesentera disco con un look de "otro planeta" en el que la gran protagonista fue una larguísima peluca de color blanco con el que Pilar parecía la "Madre de Dragones", Daenerys. Y, no podemos negarlo, por arriesado que fuese el estilismo, la madrileña estaba de diez.

Encantada con su look mitad galáctico mitad mitológico - porque también parecía un poco una de los elfos de "El señor de los anillos" - Pilar, que es una apasionada de la moda, se convirtió en la gran protagonista del programa, consiguiendo eclipsar con su pelo blanco al mismísimo Camilo con un espectacular baile con el que demostró que, sin duda, hubiese sido una de las grandes estrellas en el Nueva York de la época de "Studio 54"