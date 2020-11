Gobierno y autonomías han aplazado una semana el debate sobre el plan de la Navidad a la vista del escaso nivel de acuerdo suscitado por el documento que había presentado el Ministerio de Sanidad. El titular del departamento, Salvador Illa, se ha mostrado confiado de que en el Consejo Interterritorial del próximo miércoles se puedan aprobar “una serie de recomendaciones consensuadas” sobre las medidas a tomar para que el periodo navideño no suponga un riesgo en un momento en que la situación de la pandemia está mejorando.

Son solo dos de las propuestas que ha hecho el Ejecutivo para estas fechas tan señaladas aunque, según dejó claro el ministro de Sanidad, Salvador Illa, requiere de “un proceso de discusión” y “no hay nada cerrado” porque el objetivo es lograr el consenso de todas las comunidades.

El documento elaborado por el Ministerio de Sanidad aconseja no celebrar reuniones de más de seis personas y ampliar hasta la 01:00 la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja. El texto recomienda también no celebrar Cabalgata de Reyes y otros eventos navideños masivos y sugiere a los estudiantes universitarios que regresan a casa para las vacaciones “que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención”.

La decisión sobre la movilidad entre las autonomías, los denominados confinamientos perimetrales, seguiría en manos de las comunidades, aunque la propuesta recomienda no efectuar los viajes que no vayan a ser imprescindibles.

Advertencia de Sánchez

Ante las numerosas enmiendas y reticencias al plan presentadas por muchas autonomías, Pedro Sánchez advirtió ayer desde la cumbre hispano-italiana que se celebra en Palma de Mallorca, que el límite de seis personas en las reuniones “no es un capricho”. “Es lo que nos ha dicho la ciencia. Sigamos las recomendaciones de la ciencia. No bajemos la guardia. Las cifras pueden volver a subir”, añadió.

Cataluña ya había anunciado que al margen de lo que decidiera el Consejo Interterritorial mantendría el toque de queda a las 22 horas durante todas las Navidades y que las reuniones podrían ser de un máximo de 10 personas.

La Comunidad de Madrid, presidida por Díaz Ayuso, prefiere demorar el inicio del toque de queda a las 1.30 horas en esas dos fechas y ampliar las reuniones familiares y sociales a un máximo de diez personas los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. El ministerio recomienda que estas reuniones se limiten en lo posible a los convivientes, pero Madrid quiere permitir la participación de personas de hasta tres grupos de convivientes.

Además, la Comunidad de Madrid plantea permitir las salidas de aquellos residentes de centros para mayores y personas con discapacidad a los que hayan detectado anticuerpos IgG en los últimos seis meses o que hayan tenido una PCR positiva en los últimos tres meses.

Los que no hayan desarrollado anticuerpos y no hayan pasado el coronavirus, también podrían salir del centro con la condición de permanecer en aislamiento a la vuelta y someterse a una prueba diagnóstica.

Para aquellos residentes que “no estén en disposición de abandonar” los centros, la Comunidad de Madrid propone facilitar las comunicaciones telemáticas con sus familias durante los días de Navidad.

Castilla y León llevó algunas propuestas a la reunión “muy coincidentes con las del Ministerio”; esta autonomía apoya mantener su cierre perimetral en Navidad, valorando los casos de las provincias con mejores datos y defiende que no se permita la asistencia a las campanadas de Fin de Año, con cabalgatas por la tele y comidas de trabajo de hasta seis personas.

Galicia baraja alternativas para personas sin convivientes y pedirá computar de manera diferente a los niños, mientras que Cantabria recomienda no organizar cenas ni encuentros entre personas que no sean convivientes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que las medidas para las fiestas podrán variar de las propuestas por el Gobierno, pero no se tomarán en la comunidad hasta mediados de diciembre, según la evolución de la pandemia.

El País Vasco opina que la “mayoría” de medidas de ese borrador ya están vigentes en su territorio, como las limitaciones de movilidad y horarios, la recomendación de no celebrar encuentros con personas no convivientes y la necesidad de llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

Vacunación

Otro de los asuntos del orden del día del Consejo fue el análisis de la estrategia de vacunación frente a covid-19 que el martes aprobó el Consejo de Ministros.

Un plan que prioriza a los 2,5 millones de internos y trabajadores sanitarios y sociosanitarios en residencias de personas mayores y con discapacidad para recibir las primeras inyecciones de la vacuna, aunque el Gobierno prevé que toda la población pueda acceder al fármaco a lo largo de 2021.

La estrategia divide en tres las etapas de vacunación en función de la disponibilidad de las dosis: una primera “con un suministro muy limitado” entre enero y principios de a marzo y que iría a parar a este grupo, y posteriormente al resto de personal sanitario y sociosanitario y a las personas con discapacidad “que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados)”.

La segunda etapa aumentará progresivamente la vacunación hasta junio, momento en el que empezará la tercera y última, aunque en ninguno de los dos casos especifica con qué grupos; no obstante, según indicó Illa, los 14 colectivos restantes “se darán a conocer oportunamente”.

España aspira a conseguir 140 millones de dosis –que servirán para inmunizar a 80 millones de personas– de las distintas vacunas que negocia la Comisión Europea con siete farmacéuticas: hasta el momento ha cerrado seis contratos de compra anticipada con Astra-Zeneca/Oxford, Sanofi/GSK, Janssen, Pfizer/BioNTech y Moderna; además, espera firmarlo en breve con Curevac y Novavax

Asturias recibirá 3 millones de un plan de mejora de la eficiencia del Sistema de Salud

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, destacó al término del Consejo Interterritorial que Asturias recibirá tres millones de euros de un programa de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, subrayó que el Ministerio de Sanidad ha garantizado a las comunidades autónomas que las vacunas del covid que se hallan en fase de ensayo tendrán que superar “unas evaluaciones igual de estrictas que cualquier otra vacuna”. Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 10.222 nuevos casos de COVID-19, 5.400 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra muy inferior con respecto a los 15.318 del mismo día de la semana anterior. La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.605.066 desde el inicio de la pandemia. Este miércoles se han añadido 369 nuevos fallecimientos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió ayer a los gobiernos europeos de que deben aprender de los “errores” cometidos durante los primeros meses de la pandemia y evitar relajar “demasiado rápido” las medidas de confinamiento, como hicieron en verano, porque ello pondría en riesgo que se disparen de nuevo los contagios de coronavirus y se enfrenten a una “tercera ola” tras las Navidades.