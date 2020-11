Tras la polémica que se ha originado en España entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera y terceros... la organización del programa La casa fuerte ha decidido concederle a Isa Pantoja el deseo de poder ir a ver a su madre y a toda su familia. Se lo ha transmitido en forma de telegrama:

"ISA, SABEMOS QUE LA SITUACIÓN QUE ESTÁ SUCEDIENDO AFUERA TE TIENE MUY PREOCUPADA. STOP. LA ORGANIZACIÓN TE PERMITE SALIR DURANTE EL FIN DE SEMANA PARA PODER ESTAR EN TU CASA CON TU MADRE. PODRÁS SALIR MAÑANA MISMO. BUEN VIAJE STOP"

De esta manera, Jorge Javier Vázquez le ha transmitido a Isa Pantoja la posibilidad de que salga del concurso durante este fin de semana para estar con su madre y toda su familia en estos momentos tan complicados que están viviendo. La respuesta de Isa Pantoja no se ha hecho esperar y ha confesado: "Me lo pienso y ya os digo. Tengo ganas hasta de vomitar, te lo juro, no me esperaba esto. Me da miedo el permiso. Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo y mi cabeza me dice que tengo que estar aquí y ya está, que no puedo vivir pensando todo el rato en lo mismo y que tengo que centrarme en el concurso. Es complicado".

Jorge Javier Vázquez tenía mucho más que decirle a Isa Pantoja: "Tu hermano me escribió un mensaje el miércoles por la mañana. Me dice: 'Buenos días Jorge, si tienes la oportunidad dile a mi hermana que YO estaré en su boda, por nada del mundo me la perdería'". La concursante le ha contestado diciendo que agradece el mensaje por parte de su hermano y que esta vez, cuando salga, quiere sentarse con él y escuchar todo lo que ha pasado entre él y su madre: "No dudaba que él iba a venir, pero me da mucha fuerza".