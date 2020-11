Oleada de solidaridad con la mujer con parálisis a la que robaron la moto adaptada: "No dejo de llorar de la emoción"

Todo ello derivó en que vecinos, excompañeras de trabajo de Ana (que era auxiliar de enfermería en la residencia asistida para la tercera edad del Meixoeiro) y personas de toda la ciudad e incluso de fuera de la provincia se ofrecieron a recaudar fondos para comprar una nueva moto a Ana, concretamente la scooter Leo de cuatro ruedas y que ella puede manejar con su mano izquierda. Por eso ya se ha abierto un crowdfunding y se espera que en pocos días se consiga el dinero para la compra del vehículo que necesita Ana, que en la actualidad está en el mercado por unos 1.500 euros.

La propia Ana Estévez y su entorno familiar recibieron decenas de llamadas ayer de personas ofreciendo su ayuda. “Esto es increíble, hay gente muy buena. Llevo todo el día llorando de la emoción por tanta solidaridad. No creía que esto fuera a tener tanta repercusión. Me han llamado personas que no me conocen de nada para ofrecerme su ayuda”, aseguraba a FARO entre lágrimas esta vecina de Beade.

El aluvión de solidaridad fue tal que un policía local de Vigo le prestó una moto adaptada de su padre fallecido. El problema es que le era demasiado grande y no podía manejarla. Pero no fue el único ofrecimiento. El que sí tuvo éxito fue la propuesta de los dueños de la empresa Rosquillas Cristaleiro, de Gondomar. Parece ser que tenían un modelo exactamente igual al que utilizaba Ana Estévez, y completamente nuevo, porque el familiar para el que lo habían comprado no lo pudo llegar a estrenar por diversos problemas. Pues Rosquillas Cristaleiro le ofreció el vehículo a Ana hasta que se consiguieran los fondos necesarios para comprar una nueva. Es más, no esperó ni un día para entregárselo: ayer ya se la llevaron a la casa de Ana Estévez en Beade, que la pudo probar y comprobó que es el mismo modelo que ella utilizaba.

A Ana Estévez le robaron su moto adaptada en Castrelos, cuando fue a visitar a su hermano. El trastorno que ello le provocó fue tal que aseguró a FARO que “le habían estropeado la vida”. Y es que sin ese vehículo no podría salir de casa al tener paralizado todo el lado derecho del cuerpo y poder apenas moverse con un bastón. Ahora, gracias a la solidaridad de la sociedad, podrá volver a ir a la farmacia, al banco y a hacer las gestiones que realizaba habitualmente.