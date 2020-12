“Bueno” retuerce el pop en “El refugio”

Pero la cosa no es tan sencilla, no se trata de un disco que describa una inocente noche de fiesta, ni siquiera es un disco compuesto por varias canciones. “El refugio” es algo así como una alegoría de la vida y la vida no tiene interrupciones, es todo una solución de continuidad, así que ese “viaje” se plasma en una sola canción de media hora de duración. Eso sí, al igual que la infancia, la juventud y la etapa adulta son etapas diferenciadas pero con puntos en común, “El refugio” es una única composición que también se puede dividir en partes, en canciones sueltas tan maravillosas como “Pinturas de guerra” u “Oro y fango”, todas ellas con puntos en común.

Tampoco es cuestión de asustarse. Al ser una única composición de media hora “la gente piensa en música progresiva, pero no es así, es un disco de pop, forzando, eso sí, el concepto de pop como una canción de tres minutos”, explica Vallina.

En esencia, el tipo sale de casa y se va a su bar-refugio, que bien podría ser la parte de arriba de la sala La Salvaje de Oviedo, lugar habitual de Vallina. De hecho, algunos personajes de este local se identificarán en el disco. “El refugio es eso, pero también un concepto más amplio: se trata de una cuestión personal, el refugio donde cada uno se encuentra a uno mismo”, explica el líder de “Bueno”, que no ha tenido que retorcer mucho las canciones, o la canción, “sino que le ha salido todo de forma natural.

Composiciones independientes que siguen el continuo vital de llegada a un lugar, encuentro, desencuentro, traición, reencuentro y llegada hacia la luz. Una noche de copas un tanto lisérgica, una canción de vida.