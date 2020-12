Oviedo reclama la apertura inmediata de los espacios culturales. "Es de justicia que nos den ya una fecha de apertura", exige el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis Costillas (Cs). El edil insiste en que "la apertura de teatros y auditorios no puedes esperar más" y afirma que "la cultura es una parte fundamental de la economía de esta ciudad".

Costillas ha comparecido en el escenario del teatro Campoamor de Oviedo junto al director general de la Fundación Ópera de Oviedo, Celestino Varela, y la presidenta del patronato de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Pilar Rubiera. Anunciaron un nuevo retraso en las representaciones de "Madama Butterfly" y "Fidelio". Las funciones comenzarán el día 10 de diciembre y no el nueve como tenían previsto en su último calendario. Así, habrá once representaciones en once días, entre el 10 y el 21 de diciembre. Seis serán de "Madama Butterfly", los días 12, 14, 17, 18, 20 y 21 de diciembre; y las otras cinco de "Fidelio", los días 10, 11, 13, 16 y 19 de diciembre.

El concejal de Cultura recordó que "Butterfly" ya debería haberse estrenado el día 9 de noviembre, "y aún no nos han dado fecha para la reapertura de los teatros", insistió de nuevo. Máxime, subrayó, "cuando hay trece comunidades autónomas que tienen abiertos su espacios culturales y están programando espectáculos".

Ante el maratón de hacer once funciones en once días, Costillas agradeció el "trabajo titánico" tanto de la Ópera de Oviedo como de la orquesta Oviedo Filarmonía, que se hace cargo de los dos títulos. "Son un ejemplo de lo que es luchar verdaderamente por la cultura cuando todo se pone patas arriba", resumió el concejal.

Pilar Rubiera reconoció el esfuerzo y agradeció el trabajo de todos en lo que ella considera "no solo un reto sino un grito en defensa de la cultura, de la música y de todas las mujeres y hombres que trabajan en el sector". De esos trabajadores habló también Celestino Varela, unas personas que están poniendo todo el empeño en sacar adelante estos dos títulos y que en algunos casos "llevaban muchos meses sin sustento".

El director general de la Ópera de Oviedo espera "poder iniciar esta hazaña la próxima semana" y tanto él como Rubiera pidieron el respaldo del público para esas once funciones.